  • Главная
  • Новости
  • Саудовская лига теряет баснословные деньги из-за бунтующего Роналду

Саудовская лига теряет баснословные деньги из-за бунтующего Роналду

Сегодня, 11:56
1

Чемпионат Саудовской Аравии несет убытки на фоне бунта нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

По информации сайта Speedline, лига понесла потери в размере 2,4 миллиарда долларов. Они связаны с коммерческими проектами и продажей медиаправ.

Известно, что крупная американская компания FOX Sports отказалась от трансляции матчей чемпионата Саудовской Аравии из-за отсутствия в играх Роналду.

  • Криштиану устроил забастовку. По его мнению, Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) более лояльно относится к «Аль-Хилялю» и выделяет конкуренту больше денег.
  • Он проводит в «Аль-Насре» 4-й год.
  • У Роналду 961 гол за карьеру.

Еще по теме:
Роналду и Моуринью убедили «Ювентус» не подписывать Дурана – форвард переходит в «Зенит» 8
«Аль-Наср» выиграл оба матча без бастующего Роналду
Фанаты «Аль-Насра» мощно поддержали бастующего Роналду 4
Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Португалия. Примейра Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1770458492
Если теряете так много денег, так выдайте ему зарплату, дешевле обойдётся...
Ответить
