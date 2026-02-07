Саудовская лига теряет баснословные деньги из-за бунтующего Роналду

Чемпионат Саудовской Аравии несет убытки на фоне бунта нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

По информации сайта Speedline, лига понесла потери в размере 2,4 миллиарда долларов. Они связаны с коммерческими проектами и продажей медиаправ.

Известно, что крупная американская компания FOX Sports отказалась от трансляции матчей чемпионата Саудовской Аравии из-за отсутствия в играх Роналду.