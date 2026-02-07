Саудовская лига теряет баснословные деньги из-за бунтующего Роналду

Чемпионат Саудовской Аравии несет убытки на фоне бунта нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
По информации сайта Speedline, лига понесла потери в размере 2,4 миллиарда долларов. Они связаны с коммерческими проектами и продажей медиаправ.
Известно, что крупная американская компания FOX Sports отказалась от трансляции матчей чемпионата Саудовской Аравии из-за отсутствия в играх Роналду.
- Криштиану устроил забастовку. По его мнению, Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) более лояльно относится к «Аль-Хилялю» и выделяет конкуренту больше денег.
- Он проводит в «Аль-Насре» 4-й год.
- У Роналду 961 гол за карьеру.
Источник: «Бомбардир»