Клубы из трех стран интересуются спартаковцем Угальде

Футбольный агент Паулу Барбоза ответил на вопросы о возможном трансфере Манфреда Угальде из «Спартака» в европейский клуб.

– Чисто теоретически, все возможно. Главное, чтобы «Спартак» хотел его продать и чтобы у них была равноценная замена ему.

– Есть ли к Угальде сейчас интерес от европейских команд?

– Да, он вызывает интерес. Теперь все зависит от того, как он будет играть до конца чемпионата – это тоже очень важный фактор. Поэтому я думаю, что уход возможен только летом.

– Можете назвать команды из каких чемпионатов интересуются Угальде?

- Естественно, Испания – он там может вполне оказаться. Англия и Нидерланды, в том числе.

– Возвращение в Нидерланды не будет для Угальде шагом назад?

– Все зависит от финансовых условий и, конечно, от имени клуба.