Клубы из трех стран интересуются спартаковцем Угальде

Сегодня, 00:12

Футбольный агент Паулу Барбоза ответил на вопросы о возможном трансфере Манфреда Угальде из «Спартака» в европейский клуб.

– Чисто теоретически, все возможно. Главное, чтобы «Спартак» хотел его продать и чтобы у них была равноценная замена ему.

– Есть ли к Угальде сейчас интерес от европейских команд?

– Да, он вызывает интерес. Теперь все зависит от того, как он будет играть до конца чемпионата – это тоже очень важный фактор. Поэтому я думаю, что уход возможен только летом.

– Можете назвать команды из каких чемпионатов интересуются Угальде?

- Естественно, Испания – он там может вполне оказаться. Англия и Нидерланды, в том числе.

– Возвращение в Нидерланды не будет для Угальде шагом назад?

– Все зависит от финансовых условий и, конечно, от имени клуба.

  • 23-летний Угальде в этом сезоне забил 6 голов в 21 матче.
  • Рыночная стоимость костариканского нападающего – 14 млн евро.

Еще по теме:
Угальде обратился к болельщикам «Спартака» 7
«Спартак» выпустил новогодний фильм об исчезновении клуба 10
Станкович ответил, интересны ли «Црвене Звезде» Барко и Угальде
Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Угальде Манфред
