Клубы из трех стран интересуются спартаковцем Угальде

Футбольный агент Паулу Барбоза ответил на вопросы о возможном трансфере Манфреда Угальде из «Спартака» в европейский клуб.
– Чисто теоретически, все возможно. Главное, чтобы «Спартак» хотел его продать и чтобы у них была равноценная замена ему.
– Есть ли к Угальде сейчас интерес от европейских команд?
– Да, он вызывает интерес. Теперь все зависит от того, как он будет играть до конца чемпионата – это тоже очень важный фактор. Поэтому я думаю, что уход возможен только летом.
– Можете назвать команды из каких чемпионатов интересуются Угальде?
- Естественно, Испания – он там может вполне оказаться. Англия и Нидерланды, в том числе.
– Возвращение в Нидерланды не будет для Угальде шагом назад?
– Все зависит от финансовых условий и, конечно, от имени клуба.
- 23-летний Угальде в этом сезоне забил 6 голов в 21 матче.
- Рыночная стоимость костариканского нападающего – 14 млн евро.