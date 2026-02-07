Канчельскис оценил трансферную кампанию «Зенита»

Андрей Канчельскис высказался об активности «Зенита» на зимнем трансферном рынке.

Петербургскую команду покинули Страхиня Эракович, Жерсон, Лусиано Гонду и Матео Кассьерра.

Пришли в «Зенит» Игорь Дивеев и Джон Джон. Также клуб близок к аренде нападающего Джона Дурана, за которого год назад «Аль-Наср» заплатил 77 млн евро.

«Зимняя закупка «Зенита»? Ну, столетие же у них будет. Видимо, в Петербурге хотят всe выиграть и всех победить в этом году.

Но за первое место будут бороться три команды: «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА. Так что всe будет не так просто», – заявил Канчельскис.