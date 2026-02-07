Введите ваш ник на сайте
Канчельскис оценил трансферную кампанию «Зенита»

Сегодня, 13:55
1

Андрей Канчельскис высказался об активности «Зенита» на зимнем трансферном рынке.

«Зимняя закупка «Зенита»? Ну, столетие же у них будет. Видимо, в Петербурге хотят всe выиграть и всех победить в этом году.

Но за первое место будут бороться три команды: «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА. Так что всe будет не так просто», – заявил Канчельскис.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Зенит Канчельскис Андрей
Комментарии (1)
Garrincha58
1770466630
Зенит опять пролетит как фанера
Ответить
Маркиньос может сменить «Спартак» на «Америку»
15:39
Юрист подтвердил работу по норвежскому гражданству для Хайкина
15:17
3
Глушаков считает «Спартак» зависимым от одного игрока: «Убери – и они рухнут»
14:29
В Суперлиге остался только один участник
14:17
Ещенко ответил Аршавину, отказавшему «Спартаку» в статусе топ-клуба
13:44
5
Реакция Черданцева на слова президента ФИФА о допуске России
13:39
8
Соболев прокомментировал разгромное поражение «Зенита» от «Краснодара»
13:20
2
Руководство «Рубина» разрешило Артиге проигрывать матчи
12:39
6
Саудовская лига теряет баснословные деньги из-за бунтующего Роналду
11:56
1
Агент описал новичка «Зенита» Дурана двумя словами
11:50
9
Смородская объяснила, что не так с трансфером Баринова в ЦСКА
15:55
Реакция агента Маркиньоса на интерес к игроку из Мексики
15:48
Кривцов прокомментировал наказание от «Краснодара» за маску Человека-паука
14:49
1
Канчельскис оценил трансферную кампанию «Зенита»
13:55
1
Реакция Черданцева на слова президента ФИФА о допуске России
13:39
8
Глеб назвал команды РПЛ, способные выйти в плей-офф ЛЧ
13:27
1
Руководство «Рубина» разрешило Артиге проигрывать матчи
12:39
6
У «Оренбурга» сорвался трансфер марокканца, в которого «вселился демон»
12:15
2
Агент описал новичка «Зенита» Дурана двумя словами
11:50
9
Карвальо описал Аршавина двумя словами
11:33
Аршавин отказал «Спартаку» в статусе топ-клуба
11:17
7
Соболеву дали рецепт, как побороть колоссальное невезение
10:54
7
Важный инсайд о трансферной кампании «Спартака»
10:37
5
Моссаковский объяснил, почему Аршавина нельзя считать лучшим российским игроком 21-го века
09:37
11
Реакция Аршавина на переход воспитанника «Зенита» в «Спартак»
09:31
4
Сперцян прокомментировал 3:0 «Краснодара» с «Зенитом»
09:15
2
Реакция фанатов «Спартака» на продление Денисова
09:05
14
Карвальо назвал самого сложного соперника среди россиян
01:07
1
Глушаков объяснил, почему не жалеет, что не перешел в «Лацио» в 2009 году
01:00
2
Аршавин оценил готовящийся трансфер Козлова из «Краснодара» в ЦСКА
00:46
1
В «Локомотиве» определились с будущим Фассона
00:33
ВидеоКарседо станцевал макарену перед игроками «Спартака»
Вчера, 23:59
17
ЦСКА определился с размером предложения по защитнику «Гремио»
Вчера, 23:23
1
Семак – о Дуране в «Зените»: «Для меня это секрет»
Вчера, 22:58
2
ФотоМахачкалинское «Динамо» выкупило вингера сборной Алжира
Вчера, 21:56
В «Зените» подтвердили подписание нового форварда
Вчера, 21:40
12
ЦСКА может купить бразильского защитника за 7 миллионов
Вчера, 21:25
1
ФотоАкинфеев вручил Карвальо подарок от ЦСКА
Вчера, 20:57
