Ещенко ответил Аршавину, отказавшему «Спартаку» в статусе топ-клуба

Экс-спартаковец Андрей Ещенко возмущен словами Андрея Аршавина о статусе «красно-белых».

Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Просто сейчас состав не тот».

«А кто тогда? Один «Зенит» что ли? «Арсенал» не брал чемпионство много лет, «Атлетико» не выигрывает титулы, но всегда в тройке – они тоже не топ-клубы?

Титулы – это одно, а имидж, количество болельщиков – эти факторы тоже влияют на статус клуба. Топ-клуб не определяется только титулами», – сказал Ещенко.