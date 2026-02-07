Введите ваш ник на сайте
  • Ещенко ответил Аршавину, отказавшему «Спартаку» в статусе топ-клуба

Ещенко ответил Аршавину, отказавшему «Спартаку» в статусе топ-клуба

Сегодня, 13:44
5

Экс-спартаковец Андрей Ещенко возмущен словами Андрея Аршавина о статусе «красно-белых».

Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Просто сейчас состав не тот».

«А кто тогда? Один «Зенит» что ли? «Арсенал» не брал чемпионство много лет, «Атлетико» не выигрывает титулы, но всегда в тройке – они тоже не топ-клубы?

Титулы – это одно, а имидж, количество болельщиков – эти факторы тоже влияют на статус клуба. Топ-клуб не определяется только титулами», – сказал Ещенко.

  • «Спартак» остается самым титулованным клубом России.
  • Команда не брала РПЛ с 2017 года.
  • Сейчас «Спартак» в таблице 6-й.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Кубань Спартак Зенит Аршавин Андрей Ещенко Андрей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Romeo 123
1770461625
Да все уже забыли когда спартак даже в тройке был
Ответить
alefreddy
1770462084
Во общем то правильно но осадочек остается
Ответить
Бумбраш
1770464759
Зачем что то объяснять гнусавину? Пусть он себя и свой тухлый клупп считает топ- это его проблемы.поверить в бред низкого центра тяжести может только глупый необразованный человек
Ответить
