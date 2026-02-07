Введите ваш ник на сайте
У «Оренбурга» сорвался трансфер марокканца, в которого «вселился демон»

Сегодня, 12:15
2

Марокканский футболист Хамза Сахи не перейдет в «Оренбург». Спортсмен сам негативно повлиял на ситуацию.

«Сахи заявил, что в него вселился демон, и сорвал трансфер в «Оренбург». «Уидад» уже договорился о продаже игрока, но тот отключил телефон и пропал на несколько дней, списав всe на мистику.

Переход был выгоден всем сторонам. Клуб из Касабланки мог заработать на футболисте, который давно не играет из-за конфликта с руководством и летом, вероятно, уходит бесплатно. Сахи получал шанс снова выходить на поле – к тому же в «Оренбурге» выступает его соотечественник и бывший одноклубник Фахд Муфи.

Но в последний момент Хамза решил схитрить: пообещал «газовикам» перейти позже свободным агентом, но потребовал зарплату в полтора раза выше ранее оговорeнной. После этого разыграл сценку с демоном.

В «Уидаде» узнали о манeвре и отстранили игрока от тренировок, сборов и матчей до конца сезона. Теперь Сахи сидит у кромки поля и жалуется в запретграме на несправедливость», – написал источник.

  • «Оренбург» сейчас на сборе в Турции.
  • Команда готовится к возобновлению сезона РПЛ.
  • Оно произойдет 27 февраля.

Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Оренбург Сахи Хамза
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1770465711
дЭбил
Ответить
Чилим.
1770468284
И нахрена был бы нужен Оренбургу такой придурок?
Ответить
