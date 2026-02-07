У «Оренбурга» сорвался трансфер марокканца, в которого «вселился демон»

Марокканский футболист Хамза Сахи не перейдет в «Оренбург». Спортсмен сам негативно повлиял на ситуацию.

«Сахи заявил, что в него вселился демон, и сорвал трансфер в «Оренбург». «Уидад» уже договорился о продаже игрока, но тот отключил телефон и пропал на несколько дней, списав всe на мистику.

Переход был выгоден всем сторонам. Клуб из Касабланки мог заработать на футболисте, который давно не играет из-за конфликта с руководством и летом, вероятно, уходит бесплатно. Сахи получал шанс снова выходить на поле – к тому же в «Оренбурге» выступает его соотечественник и бывший одноклубник Фахд Муфи.

Но в последний момент Хамза решил схитрить: пообещал «газовикам» перейти позже свободным агентом, но потребовал зарплату в полтора раза выше ранее оговорeнной. После этого разыграл сценку с демоном.

В «Уидаде» узнали о манeвре и отстранили игрока от тренировок, сборов и матчей до конца сезона. Теперь Сахи сидит у кромки поля и жалуется в запретграме на несправедливость», – написал источник.