«Ростов» станет «агентской» командой

Сегодня, 17:36
1

В руководстве «Ростова» грядут изменения. Спортивным директором станет Александр Шикунов.

«Последние месяцы в «Ростове» не было денег, из-за чего сначала ФИФА наложила на казаков трансферный бан за долги перед Родриго Саравией, а затем и РФС запретило регистрировать новичков по делу Тарасова из «Зенита».

На днях эти ограничительные меры были сняты. Это связано с тем, что денег на содержание «Ростова» дал бизнесмен Узденов. Однако не просто так – вместе с замгубернатора Ревенко они хотят контролировать спортивную политику клуба и поставить на место спортдира своего кандидата. Это может произойти уже в начале следующей недели.

Им должен стать человек агента Павла Андреева – Александр Шикунов. Таким образом, Павел получит доступ к команде для прокачки своих футболистов, как он уже делал с «Чертаново», «Крыльями», «Сатурном» и «Чайкой». Вангую продолжение истории теперь и в «Ростове», так как Иван Саввиди на текущем этапе отказался полноценно финансировать клуб.

В свою очередь, спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сейчас улетел на лечение, и если в его работе не заинтересованы, то готов добровольно сложить полномочия», – написал инсайдер Иван Карпов.

  • Шикунов в 2000-х работал в «Спартаке».
  • Затем он работал в «Ростове», «Крыльях Советов».
  • «Ростов» идет в РПЛ 11-м.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MaxRnD
1770479017
Разберитесь там для начала, куда новоиспечённая слюсаревская ОПГ, захватившая клуб, уже "освоила" 11 млн.евро с трасферов Глебова, Комличенко и Осипенко Или это другое ? А прессовать аудиторскими проверками можно было только Арташеса, чтобы отжать у него с целью дальнейшей распродажи ± нормально функционировавшую до этого команду ?
Ответить
