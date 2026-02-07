Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Кривцов прокомментировал наказание от «Краснодара» за маску Человека-паука

Кривцов прокомментировал наказание от «Краснодара» за маску Человека-паука

Сегодня, 14:49
1

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов вспомнил празднование гола в маске Человека-паука.

  • В кубковом матче с «Оренбургом» Кривцов отпраздновал забитый гол в маске Человека-паука.
  • За это Никита получил желтую карточку. Она для него стала дисквалифицирующей.
  • Кривцов пропустил ближайший кубковый матч против ЦСКА.

– Чем закончилась история с маской Человека-паука, наказал ли клуб?

– Выписали приличный штраф, сумму называть не буду.

– Справедливое наказание?

– Да не знаю.

– Вы же знали, что желтая у вас есть.

– Знал, да, только в этом и ошибка – поэтому получил штраф.

– Понимали, что за это получите желтую?

– Не думал, что дадут за это желтую.

– Что после игры сказал Мусаев?

– Был небольшой пихач, но это нормальные вещи. Так и должно быть: если ты совершил ошибку, нужно за нее ответить.

– А Галицкий?

– Сергей Николаевич ничего не говорил.

– Что ребята сказали в команде? Какой итог ситуации?

– Пропустил важную игру с ЦСКА на выезде. Это самая большая потеря. Не думаю, что ребята думают, что я их подставил – это вряд ли. Может, кто-то так и думает, но не могу сказать за них.

– Ждать ли еще перфомансов?

– Перфомансы еще впереди.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кривцов Никита
