Кривцов прокомментировал наказание от «Краснодара» за маску Человека-паука

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов вспомнил празднование гола в маске Человека-паука.
- В кубковом матче с «Оренбургом» Кривцов отпраздновал забитый гол в маске Человека-паука.
- За это Никита получил желтую карточку. Она для него стала дисквалифицирующей.
- Кривцов пропустил ближайший кубковый матч против ЦСКА.
– Чем закончилась история с маской Человека-паука, наказал ли клуб?
– Выписали приличный штраф, сумму называть не буду.
– Справедливое наказание?
– Да не знаю.
– Вы же знали, что желтая у вас есть.
– Знал, да, только в этом и ошибка – поэтому получил штраф.
– Понимали, что за это получите желтую?
– Не думал, что дадут за это желтую.
– Что после игры сказал Мусаев?
– Был небольшой пихач, но это нормальные вещи. Так и должно быть: если ты совершил ошибку, нужно за нее ответить.
– А Галицкий?
– Сергей Николаевич ничего не говорил.
– Что ребята сказали в команде? Какой итог ситуации?
– Пропустил важную игру с ЦСКА на выезде. Это самая большая потеря. Не думаю, что ребята думают, что я их подставил – это вряд ли. Может, кто-то так и думает, но не могу сказать за них.
– Ждать ли еще перфомансов?
– Перфомансы еще впереди.