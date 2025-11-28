Тормена из «Краснодара» назвал «русского бразильца» в РПЛ: «Нравится его техника»

Защитник «Краснодара» Витор Тормена назвал россиянина, который похож на бразильца. Это его одноклубник Никита Кривцов.

– Кого бы ты мог назвать русским бразильцем в РПЛ?

– Мне кажется, Никита Кривцов очень сильно напоминает бразильца. Мне нравится его техника. Думаю, по тому, как Никита играет, по тем шуткам, которые есть у нас в раздевалке – он смог бы хорошо адаптироваться в Бразилии.