Российская Премьер-лига существует с 2001 года. В каких-то сезонах победитель был очевиден задолго до финиша, а где-то все решалось в последнем туре. Мы собрали всех чемпионов РПЛ по годам, чтобы вспомнить, какие команды оставили след в истории российского футбола.

2001 – «Спартак»

В первом сезоне РПЛ (которая сперва называлась РФПЛ) чемпионом стал московский «Спартак», обошедший ближайшего преследователя на 4 очка. Проиграв в последнем туре «Локомотиву», «Спартак» помог железнодорожникам завоевать серебро, оставив с бронзой «Зенит».

2002 – «Локомотив»

Впервые в истории России чемпионом стал «Локомотив» Юрия Семина. В 30 турах первенства «Локомотив» и ЦСКА набрали равное количество очков – по 66. По регламенту в таком случае должен был проводиться золотой матч, в котором со счетом 1:0 победил «Локомотив» благодаря голу Лоськова.

2003 – ЦСКА

Стремление ЦСКА к чемпионству обрело реальность в 2003 году. Впервые армейский клуб, ведомый Валерием Газзаевым, стал чемпионом страны за тур до окончания чемпионата. Всю дистанцию, начиная с первого тура, армейцы прошли на первой позиции.

2004 – «Локомотив»

«Локомотив» вернул себе чемпионство в 2004 году. Команда Семина балансировала на 3-4 местах в таблице большую часть чемпионата, но уверенно прошла концовку. Выйдя на 1-е место в 29-м туре, команда не позволила себя с него свергнуть.

2005 – ЦСКА

И снова команда Газзаева отобрала титул у команды Семина, которая с 10-го по 25-й тур лидировала. Уверенно проведя концовку чемпионата, ЦСКА опередил «Спартак» и «Локомотив» на 6 очков и за тур до окончания первенства отпраздновал победу.

2006 – ЦСКА

Снова Газзаев привел к чемпионству армейцев. На сей раз количество набранных очков чемпиона было одинаковым с серебряным призером – «Спартаком» (по 58). «Золотой» матч не проводился – победа была присуждена армейцам по большему количеству побед (17 против 15 у соперника).

2007 – «Зенит»

К первому чемпионству питерскую команду привел Дик Адвокаат. За победу боролись «Зенит» и «Спартак», сменяя друг друга на вершине таблицы. Судьба золотых медалей решалась в последнем туре. Обе команды выиграли свои матчи, и «Зенит» сохранил отрыв в 2 очка от преследователя.

2008 – «Рубин»

С 3-го тура команда Курбана Бердыева захватила лидерство и не пускала на 1-ю строчку никого из соперников. Оформила чемпионство казанская команда за 3 тура до окончания первенства. Итоговый отрыв от призеров составил 4 и 6 очков соответственно.

Подтвердил лидерские амбиции «Рубин» и в 2009 году. На сей раз казанская команда стала чемпионом за тур до окончания турнира. Если в начале чемпионата команда Бердыева занимала в таблице места с 1-е по 5-е, то с 10-го тура возглавила гонку и не позволила никому сместить себя.

2010 – «Зенит»

«Зенит» уже под руководством итальянца Лучано Спаллетти оформил второе чемпионство в истории. Неоспоримое лидерство будущий победитель держал с 9-го тура чемпионата. Отрыв в итоговой таблице от второго места составил 6, а от третьего – 10 очков.

2011/12 – «Зенит»

В сезоне, который стал переходным к системе «осень-весна», преимущество «Зенита» в чемпионской гонке было очевидным. За 3 тура до конца питерцы оформили чемпионство, на 13 очков опередив серебряного призера.

2012/13 – ЦСКА

Леонид Слуцкий привел ЦСКА к 4-й победе в первенстве страны. Армейцы неудачно стартовали и после 3-го тура были на 14-м месте в таблице. Но уже с 19-го тура команда воцарилась на 1-м месте, чтобы в итоге на нем и финишировать. Отрыв от вице-чемпиона «Зенита» составил 2 очка, а от бронзового призера «Анжи» – 11.

2013/14 – ЦСКА

Армейцы повторили успех с тем же наставником, опять оставив вторыми команду из Санкт-Петербурга. «Зенит» хоть и лидировал большую часть дистанции, но за 2 тура до финиша уступил первую строчку и финишировал, отстав на 1 очко от победителя.

2014/15 – «Зенит»

Андре Виллаш-Боаш провел с командой прекрасный сезон и добился 4-го чемпионства для команды из северной столицы. «Зенит» лидировал практически весь чемпионат и оторвался от преследователей на 7 очков.

2015/16 – ЦСКА

Шестое чемпионство ЦСКА завоевал под руководством Леонида Слуцкого. Турнирную дистанцию армейцы прошли уверенно, лишь иногда уступая первую строчку в таблице. В итоге команда опередила «Ростов» на 2 очка, а «Зенит» – на 6.

2016/17 – «Спартак»

Итальянец Массимо Каррера, ставший во главе «Спартака», сделал реальностью 10-ю победу клуба в первенстве России. Команда с 4-го тура шла на первом месте и, оторвавшись на 7 очков от второго места, завоевала золото. Победу команда оформила за 3 тура до конца.

На тренерском мостике «Локомотива» снова был Юрий Семин. Со 2-го тура железнодорожники были в призовой тройке, а с 14-го – на первом месте до самого окончания чемпионата. Отрыв от серебряного ЦСКА составил 2 очка.

2018/19 – «Зенит»

Первое чемпионство «Зенита» под руководством Сергея Семака и в обновленном турнире (РФПЛ с этого сезона переименовали в РПЛ) вышло убедительным. Питерцы лидировали с первого матча и за 3 тура до финиша оформили чемпионство. Преследователи отстали на 8 очков.

2019/20 – «Зенит»

Еще более убедительной выглядит победа команды Семака в ковидном сезоне-2019/20. Отрыв от финишировавшего вторым «Локомотива» в 15 очков и от третьего «Краснодара» в 20 баллов не нуждается в комментариях.

2020/21 – «Зенит»

Питерцы снова доминировали, по ходу чемпионата не опускаясь ниже 3-й строчки. С 16-го тура до финиша подопечные Сергея Семака были первыми, опять досрочно став победителями. На сей раз отрыв от преследователей составил 8 пунктов.

2021/22 – «Зенит»

Не менее уверенно «Зенит» выиграл сезон-2021/22. Позволив только после первого и пятого туров обойти себя в таблице, «Зенит» вскоре вернулся на 1-е место и никому его не отдал. Досрочная победа с отрывом от ставшего вторым “Сочи” в 9 очков.

2022/23 – «Зенит»

Пятое подряд чемпионство «Зенит» оформил красиво. Отрыв от серебряного призера составил 12 очков. Потеснив с первого места «Спартак» в 6-м туре, «Зенит» уже не отдал лидерство.

2023/24 – «Зенит»

Шестое чемпионство кряду далось коллективу Семака непросто. Перед последним туром лидировало московское “Динамо” с 56 очками, а «Зенит» отставал на 2 балла. Динамовцам было достаточно сыграть вничью в гостях с «Краснодаром», который шел третьим (53). Но москвичи свой матч проиграли (0:1), а питерцы одолели «Ростов» (2:1) и вырвали титул.

Это первая и пока единственная победа краснодарской команды. После 20-го тура «Краснодар» Мурада Мусаева поднялся на первое место и удержал свои позиции. Краснодарцы обошли «Зенит» на 1 очко, а ЦСКА – на 8.