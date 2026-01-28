Введите ваш ник на сайте
Россия – в топ-10 лидеров по тратам на трансферы

Сегодня, 21:35
3

Опубликован отчет ФИФА о международных трансферах за 2025-й календарный год.

Больше всех на усиление состава потратили английские клубы.

Суммарные траты представителей АПЛ, Чемпионшипа и других местных лиг превысили 3,8 миллиарда долларов.

Россия в этом рейтинге заняла девятое место – между Нидерландами и Бельгией.

  1. Англия – 3,82 млрд долларов (769 покупок);
  2. Германия – 1,28 млрд (523);
  3. Италия – 1,2 млрд (475);
  4. Франция – 953 млн (518);
  5. Испания – 741 млн (623);
  6. Турция – 534 млн (416);
  7. Португалия – 498 млн (774);
  8. Нидерланды – 276 млн (304);
  9. Россия – 243 млн (221);
  10. Бельгия – 204 млн (408).

Источник: сайт ФИФА
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Юбиляр
1769626639
Еще бы рейтинг соответствовал тратам!Гыгыгы
Ответить
Безлимит
1769628821
Тратят деньги так, как будто в еврокубках играют.
Ответить
