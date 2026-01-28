Россия – в топ-10 лидеров по тратам на трансферы

Опубликован отчет ФИФА о международных трансферах за 2025-й календарный год.

Больше всех на усиление состава потратили английские клубы.

Суммарные траты представителей АПЛ, Чемпионшипа и других местных лиг превысили 3,8 миллиарда долларов.

Россия в этом рейтинге заняла девятое место – между Нидерландами и Бельгией.