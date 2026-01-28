Россия – в топ-10 лидеров по тратам на трансферы

Опубликован отчет ФИФА о международных трансферах за 2025-й календарный год.
Больше всех на усиление состава потратили английские клубы.
Суммарные траты представителей АПЛ, Чемпионшипа и других местных лиг превысили 3,8 миллиарда долларов.
Россия в этом рейтинге заняла девятое место – между Нидерландами и Бельгией.
- Англия – 3,82 млрд долларов (769 покупок);
- Германия – 1,28 млрд (523);
- Италия – 1,2 млрд (475);
- Франция – 953 млн (518);
- Испания – 741 млн (623);
- Турция – 534 млн (416);
- Португалия – 498 млн (774);
- Нидерланды – 276 млн (304);
- Россия – 243 млн (221);
- Бельгия – 204 млн (408).
Источник: сайт ФИФА