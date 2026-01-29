Тренер «Реала» прокомментировал поражение от «Бенфики»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа подвел итоги гостевого матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:4).

«Я ни о чeм не жалею. Если вы считаете, что сегодняшняя игра сложилась так из-за того, что два нападающих недостаточно много бегали, то я с этим категорически не согласен.

Мы были далеки от того, какую игру хотели показать, учитывая сложность матча, требования соперника, атмосферу, их мотивацию и наши собственные цели.

Думаю, мы не смогли показать необходимый уровень игры на протяжении всех 90 минут. Мы знали, что нам предстоит много работы, и понимаем, что нам еще многое предстоит сделать.

Чтобы выиграть такой матч, нужно хорошо делать много вещей, а не только одну, и делать это на протяжении всех 90 минут.

Это не первый раз, когда вратарь забивает гол моей команде. Очевидно, им пришлось рискнуть, мы играли в меньшинстве, и нам также нужно было забивать гол, чтобы попасть в восьмерку лучших. Они рискнули, мы рискнули, и в итоге они победили», – сказал Арбелоа.