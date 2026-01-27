Сафонов подтвердил возвращение к тренировкам с «ПСЖ» перед матчем Лиги чемпионов

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, что готовится в общей группе к домашнему матчу 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом».

«Снова в деле 💪🏻 готовимся к завтрашнему матчу🔥», – написал Сафонов, опубликовав фотографии с тренировки.

Игра «ПСЖ» – «Ньюкасл» 28 января начнется в 23:00 мск.