Сафонов подтвердил возвращение к тренировкам с «ПСЖ» перед матчем Лиги чемпионов

Сегодня, 12:38
1

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, что готовится в общей группе к домашнему матчу 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом».

«Снова в деле 💪🏻 готовимся к завтрашнему матчу🔥», – написал Сафонов, опубликовав фотографии с тренировки.

Игра «ПСЖ» – «Ньюкасл» 28 января начнется в 23:00 мск.

  • 26-летний Сафонов провел за «ПСЖ» 4 матча в этом сезоне, в которых пропустил 3 гола. Он провел 2 игры на ноль.
  • Россиянин получил травму руки в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» 17 декабря, в котором отразил 4 послематчевых пенальти.

Источник: телеграм-канал «ТягаМотина»
Лига чемпионов Франция. Лига 1 Ньюкасл ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (1)
swot1205
1769513545
Наш красавчик!
Ответить
12:38
1
