Холанд отреагировал на поражение «Сити» за Полярным кругом: «Это позор, беру ответственность на себя»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о поражении от «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов.

Команды встречались в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Норвежцы дома победили со счетом 3:1.

Это 1-я победа «Буде» на общем этапе Лиги чемпионов этого сезона.

«Беру ответственность на себя, как и все опытные игроки. Нам нужно брать больше ответственности. Мы – «Манчестер Сити», мы не можем не побеждать.

У меня нет ответа, почему проиграли. Беру ответственность, что не смог забить. Приношу извинения каждому болельщику «Сити», который приехал сюда, это позор. Мне жаль», – сказал норвежец.