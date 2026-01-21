ИФАБ готовит два значительных изменения в правила футбола

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) накануне провел заседание и обсудил ряд возможных изменений в правила.

«В качестве мер по борьбе с затягиванием времени предлагается ввести десятисекундный лимит на замену: речь идет о времени, в течение которого заменяемый футболист должен покинуть поле. Кроме того, предлагается ввести отсчет времени на выполнение аутов и ударов от ворот.

В протокол ВАР, по всей видимости, будет внесено изменение, позволяющее видеоассистентам оценивать эпизоды с вынесением второго предупреждения, завершившегося удалением. Также предлагается разрешить видеоарбитрам изучать эпизоды, связанные с назначением угловых ударов. Но только в тех случаях, когда это можно сделать оперативно – не замедляя выполнение корнера.

Вопреки информационным вбросам, которые регулярно совершаются в последние годы, «офсайд Венгера» не будет введен и в этом году», – такой анализ заседания ИФАБ дал эксперт по судейству Александр Бобров.

Решение о вводе изменений в правила должны принять 28 февраля.