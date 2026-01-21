Карпина ждут в Примере

Журналист испанской спортивной газеты Diario AS Хосе Антонио Эспина высказался о возможном назначении Валерия Карпина в какой-либо клуб Примеры.
- Главный тренер сборной России посетил матч «Реал Сосьедад» – «Барселона» (2:1).
- Будучи футболистом, Карпин выступал за клуб из Страны Басков.
- После игры он не исключил, что в будущем возглавит «Сосьедад».
«Валерий Карпин уже давно работает главным тренером, он набрался опыта. К тому же Валерий провел долгое время в Испании как игрок, он отлично знает чемпионат. Думаю, Карпин готов к работе в Ла Лиге. Ждем его», – сказал Эспина.
Источник: «РБ Спорт»