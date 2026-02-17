Президент «Барселоны» сделал заявление о скандальном судействе в матче с «Жироной»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о работе арбитров во вчерашнем дерби с «Жироной».

«Барса» проиграла в 24-м туре Примеры со счетом 1:2.

Матч судил Сесар Сото Градо.

Он засчитал второй гол «Жироны», который забили, предположительно, после нарушения правил.

Из-за поражения «Барселона» уступила лидерство в чемпионате «Реалу».

«Удар по ноге Кунде – совершенно очевидный фол. Просто на поле и за его пределами есть люди, которые не хотят, чтобы мы выиграли Ла Лигу.

Впрочем, я уверен, что мы победим. У каждой великой команды бывают спады, но очевидно, что некоторые пользуются этим, чтобы попытаться нас сломить», – заявил Лапорта.