Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Флик раскритиковал работу судей после поражения «Барсы» от «Атлетико»: «Это катастрофа»

Флик раскритиковал работу судей после поражения «Барсы» от «Атлетико»: «Это катастрофа»

Вчера, 10:06
15

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о судействе гостевого матча 1/2 финала Кубка Испании с «Атлетико» (0:4).

«Что можно сказать? Во-первых, Джулиано Симеоне должен был получить желтую карточку за первый фол на Алексе Бальде, и это могло бы изменить всю игру. Должна была быть и вторая желтая карточка.

Что касается отменного гола Пау Кубарси, то сколько мы ждали решения? Семь минут? На мой взгляд, это не офсайд. Я вижу ситуацию по-другому. Когда гол отменили, то нам ничего не сказали. Никакой коммуникации. Я не понимаю, почему это офсайд. Это позор. Это катастрофа», – сказал Флик.

  • Главным судьей матча был ХуанХуан Мартинес Мунуэра.
  • Гол Пау Кубарси в ворота «Атлетико» на 52-й минуте не был засчитан судьями после 6-минутного просмотра эпизода.
  • Ответный матч пройдет 3 марта.

Еще по теме:
Реакция Симеоне на разгром «Барселоны»
Стало известно о сбое ВАР во время рассмотрения гола «Барселоны»
Флик прокомментировал 0:4 «Барсы» с «Атлетико» 1
Источник: As
Испания. Примера Барселона Атлетико Флик Ханс-Дитер
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1770967611
Ну ок, судья испортил вам игру и один гол бы вам не забили. Остальные 3 как оправдаете?
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1770967680
Джанни дилетант в футболе, под колпаком шейхов, ещё вчера надо было вар отменять, судьи становятся театром одного актёра, ритм игры пропадает
Ответить
neim
1770968425
Это почти как в РПЛ Зенит кому-то проиграл ))).
Ответить
Бромантан
1770972301
Судейство странноватое, но ладно, предвзятости я не увидел. А что с полем? Чего они весь матч скользили?
Ответить
Интерес
1770975389
Не бреши, ВАРево-это святое! А безобразия с ним "происходят только в отсталой РПЛ". Пользователи БОМБАРДИРА не дадут соврать...
Ответить
Император 1
1770977162
Продул и оправдывается
Ответить
neveldomha
1770980859
Катастрофа Барсы в том, что кроме ***** некому разгонять атаку. (Админ, что за идиотизм, я не могу написать фамилию игрока, на русском языке. Совсем что-ли сбрендили в своих ассоциациях?)
Ответить
DOCTOR PENALTY
1770981107
Конечно судьи виноваты! А кто же ещё?... Навалили вам полную кошёлку! )))
Ответить
Mladiс
1770983177
Обычный букмекерский дог,было смешнг смотреть,как решали долго вопрос с буком засчитывать ли гол барсы,видимо он не был пррписан в сценарии
Ответить
mihail200606
1770984483
Ну про судью то в последнюю очередь тут вспоминать надо, атлетико мощнее был однозначно
Ответить
Главные новости
Решение по Миллеру, состояние Слуцкого, Сафонов пропустил три, российский участник еврокубкового финала близок к закрытию и другие новости
01:16
Луганская «Заря» будет играть во Второй лиге
01:07
15
Головин получил 2 желтые карточки за 20 секунд
00:49
2
У желающего покинуть «Крылья Советов» Рассказова появился вариант в РПЛ
00:29
4
Головин оформил ассистентский дубль за 2 минуты
Вчера, 23:50
6
Полный список стран, выступающих за возвращение России
Вчера, 23:32
10
Полный список стран, выступивших против возвращения России
Вчера, 23:16
15
«Рубин» избавился от Рахимова по двум причинам
Вчера, 23:06
1
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Ренну» (1:3)
Вчера, 22:57
10
Личка отказал клубу РПЛ
Вчера, 22:47
1
Все новости
Все новости
Стало известно, сможет ли Мбаппе сыграть за «Реал» с «Сосьедадом»
Вчера, 18:20
Кандидат в президенты «Барселоны» пообещал трансфер уровня Роналдиньо
Вчера, 16:07
1
Флик раскритиковал работу судей после поражения «Барсы» от «Атлетико»: «Это катастрофа»
Вчера, 10:06
15
Испанский клуб получил трансферный бан до 2028 года
12 февраля
Захарян восстановился от травмы – он пропустил месяц
12 февраля
5
Стало известно, сможет ли Захарян сыграть против «Реала»
12 февраля
Винисиус поддержал игрока «Барселоны»
11 февраля
Беллингем может пропустить вдвое больше, чем ожидалось
10 февраля
Африканский тренер мечтает возглавить «Реал»
10 февраля
Левандовскому предложили контракт в МЛС
10 февраля
2
Зидан просил Черышева остаться в «Реале»: «А я уехал. Идиот, да?»
10 февраля
13
У Арбелоа конфликт с капитаном «Реала»
9 февраля
4
Мбаппе оскорбил судью
9 февраля
Лапорта покинул пост президента «Барселоны»
9 февраля
1
Каррерас одним словом описал Мбаппе, забившего 38 голов в 31 матче сезона
9 февраля
Новая информация о состоянии Захаряна
9 февраля
9
Арбелоа назвал лучшего игрока в мире
9 февраля
1
Примера. «Реал» победил «Валенсию» (2:0), отставание от «Барсы» – 1 очко
9 февраля
Флорентино Перес пришел в ярость из-за поступка «Барсы» – отношения между клубами обострились
8 февраля
1
ФотоМама Мбаппе зарабатывает в «Реале» больше Лунина, Гюлера и других футболистов
8 февраля
14
Флик может покинуть «Барселону» летом
8 февраля
1
«Реал» и «Ливерпуль» обсуждают обмен футболистами
8 февраля
4
Ямаль с огромным отрывом лидирует в рейтинге лучших дриблеров топ-5 лиг Европы
8 февраля
2
Примера. «Барселона» разгромила «Мальорку» (3:0) и укрепилась на 1-м месте, у Ольмо 2 ассиста
7 февраля
1
Во «Фламенго» придумали, как вернуть Винисиуса
7 февраля
2
Девушка Винисиуса раскрыла особенности жизни с игроком: «Я согласовываю мазь для влагалища с врачом Вини»
7 февраля
24
В Суперлиге остался только один участник
7 февраля
1
Перес хочет забрать в «Реал» ключевого игрока «Барселоны»
7 февраля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 