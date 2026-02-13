Флик раскритиковал работу судей после поражения «Барсы» от «Атлетико»: «Это катастрофа»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о судействе гостевого матча 1/2 финала Кубка Испании с «Атлетико» (0:4).

«Что можно сказать? Во-первых, Джулиано Симеоне должен был получить желтую карточку за первый фол на Алексе Бальде, и это могло бы изменить всю игру. Должна была быть и вторая желтая карточка.

Что касается отменного гола Пау Кубарси, то сколько мы ждали решения? Семь минут? На мой взгляд, это не офсайд. Я вижу ситуацию по-другому. Когда гол отменили, то нам ничего не сказали. Никакой коммуникации. Я не понимаю, почему это офсайд. Это позор. Это катастрофа», – сказал Флик.