Девушка Винисиуса выложила фото в бикини с подарками от бразильца на 14 февраля

Вирджиния Фонсека показала подарки от Винисиуса Жуниора на День святого Валентина.

Девушка вингера «Реала» выложила фото с новой сумкой и огромной коробкой цветов.

«День святого Валентина! 😍 Я пришла в номер, где меня и детей ждали сюрпризы. ❤️💖💜💙 Люблю тебя, моя любовь. Спасибо за все, Вини. Сумку выбрал идеально, ха-ха. 💚

P.S.: На мне бикини, шорты и кроссовки, потому что я тренировалась в 30-градусную жару 🤣», – написала Вирджиния в соцсетях.

«Первый из многих! Я люблю тебя и благодарю за все V❤️V», – ответил Винисиус в комментариях к публикации.