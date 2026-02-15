Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Девушка Винисиуса выложила фото в бикини с подарками от бразильца на 14 февраля

Девушка Винисиуса выложила фото в бикини с подарками от бразильца на 14 февраля

15 февраля, 14:49
9

Вирджиния Фонсека показала подарки от Винисиуса Жуниора на День святого Валентина.

Девушка вингера «Реала» выложила фото с новой сумкой и огромной коробкой цветов.

«День святого Валентина! 😍 Я пришла в номер, где меня и детей ждали сюрпризы. ❤️💖💜💙 Люблю тебя, моя любовь. Спасибо за все, Вини. Сумку выбрал идеально, ха-ха. 💚

P.S.: На мне бикини, шорты и кроссовки, потому что я тренировалась в 30-градусную жару 🤣», – написала Вирджиния в соцсетях.

«Первый из многих! Я люблю тебя и благодарю за все V❤️V», – ответил Винисиус в комментариях к публикации.

Еще по теме:
Чилаверт: «90% «Реала» – чернокожие, но проблемы возникают только у Винисиуса» 1
«Реал» выступил с заявлением по инциденту с Винисиусом
Тюрам раскритиковал Моуринью за слова о Винисиусе 1
Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Винисиус
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1771158020
роналду: дарит своей жирножопихе ДОМ. винисиус: вот тебе цветочки и сумка.
Ответить
R_a_i_n
1771160070
Интересно, объедкин что выложит? Шишки побратимов что-ли?))
Ответить
лоист
1771162953
Рука грязная
Ответить
Good_win_ФКСМ
1771169490
....первый из многих.... - мартышка понимает, что он один из.... кого девица доит )
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1771321235
Столько симпотных бразильянок,а выбрал эту...
Ответить
Главные новости
«Немножко вам завидую»: Сафонов обратился к российским лыжникам перед марафоном на Олимпиаде
23:38
Анчелотти сделал важное заявление о своем будущем в сборной Бразилии
23:27
Лига Европы. ПАОК Оздоева проиграл в стыках, разгром команды Тедеско и другие результаты
22:49
Экс-директор «Зенита» отреагировал на рост тарифов ЖКХ
22:38
5
«Спартаку» предложили назначить Клоппа: «Это не фантастика»
22:21
3
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
22:13
1
Экс-игрока «Спартака» сравнили с легендарным Мавроди
21:19
2
Фото«Сочи» арендовал легионера «Краснодара»
21:09
Символическая сборная недели в ЛЧ
20:58
ФотоСостав «Спартака» на Кубок легенд
20:15
10
Все новости
Все новости
Президент «Барселоны» сделал заявление о скандальном судействе в матче с «Жироной»
17 февраля
2
«Атлетико» отклонил 120-миллионное предложение по своему игроку
17 февраля
Бывшие судьи по-разному оценили скандальный эпизод из матча «Барселоны» с «Жироной»
17 февраля
Реакция вратаря «Барселоны» на поражение от «Жироны»
17 февраля
«Барселону» призвали сняться с чемпионата: «Лига прогнила, все спланировано и подстроено»
17 февраля
28
Экс-директор «Барселоны» двумя словами оскорбил судей матча с «Жироной»
17 февраля
3
Флик прокомментировал поражение «Барселоны» от «Жироны»
17 февраля
1
Примера. «Барселона» проиграла «Жироне» и уступила лидерство «Реалу»
17 февраля
10
Кубарси из «Барселоны» раскрыл, почему его называли официантом из «Макдональдса»
16 февраля
Винисиус раскрыл свою слабость
16 февраля
ФотоЯмаль выложил загадочный пост: «Моя внутренняя бездна»
16 февраля
2
Примера. «Атлетико» после 4:0 с «Барсой» проиграл 0:3 «Райо Вальекано»
15 февраля
«Поели много дерьма»: Вальверде оценил сезон «Реала»
15 февраля
6
Винисиус обогнал Неймара по голам в Примере
15 февраля
«Реал» с отрывом лидирует в топ-5 лигах Европы по заработанным пенальти в сезоне
15 февраля
ФотоДевушка Винисиуса выложила фото в бикини с подарками от бразильца на 14 февраля
15 февраля
9
В Испании назвали 6 игроков, которые летом усилят состав «Реала»
15 февраля
2
Арбелоа объяснил, почему Мбаппе не сыграл с «Сосьедадом»
15 февраля
Арбелоа – об игроке «Реала»: «Выходит за рамки статистики – повезло, что он у нас есть»
15 февраля
Экс-судья Фернандес заявил о двух ошибках в пользу «Реала» в игре с «Сосьедадом»
15 февраля
Примера. «Реал» разгромил «Сосьедад» (4:1) и обогнал «Барсу», Винисиус сделал дубль с пенальти
15 февраля
«Барселона» опубликовала решительные требования насчет судейства
14 февраля
Известен слоган Лапорты на президентских выборах в «Барселоне»
14 февраля
2
Стало известно, сможет ли Мбаппе сыграть за «Реал» с «Сосьедадом»
13 февраля
Кандидат в президенты «Барселоны» пообещал трансфер уровня Роналдиньо
13 февраля
1
Флик раскритиковал работу судей после поражения «Барсы» от «Атлетико»: «Это катастрофа»
13 февраля
15
Испанский клуб получил трансферный бан до 2028 года
12 февраля
Захарян восстановился от травмы – он пропустил месяц
12 февраля
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 