Известен слоган Лапорты на президентских выборах в «Барселоне»

Жоан Лапорта, де-юре бывший президент «Барселоны», выбрал слоган для предвыборной кампании.

Лапорта в понедельник ушел в отставку с поста президента клуба, чтобы участвовать в выборах.

Во вторник он приехал на клубную базу, где попрощался со всеми профессиональными командами «Барселоны».

После этого «Барса» уступила «Атлетико» в 1-м полуфинальном матче Кубка Испании (0:4).

Сообщается, что штаб Лапорты подготовил слоган «Defensem el Barça» («Защитим «Барселону»).

В 2021 году, когда Лапорта выиграл выборы, его кампания проходила под лозунгом «Estimem el Barça» («Мы любим «Барселону»).