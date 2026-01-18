Введите ваш ник на сайте
Лапорта стал президентом «Барселоны» благодаря Пересу: подробности

Сегодня, 20:34

Стали известны новые детали взаимоотношений президента «Реала» Флорентино Переса и главы «Барселоны» Жоана Лапорты, которые сыграли важную роль в победе последнего на выборах.

По информации El Confidencial, во время избирательной кампании 2021 года Лапорте требовалось внести на счет клуба гарантийную сумму в размере 124 миллионов евро, однако при переговорах с банками он столкнулся с трудностями.

Перес лично подключился к решению вопроса и обратился в финансовую организацию, что в итоге позволило Лапорте получить необходимые средства.

На тот момент президент «Реала» рассматривал Лапорту как союзника в проекте Суперлиги, однако впоследствии «Барселона» отказалась от участия в инициативе.

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Реал Перес Флорентино Лапорта Жоан
