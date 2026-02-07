Перес хочет забрать в «Реал» ключевого игрока «Барселоны»

Президент «Реала» Флорентино Перес считает, что ему снова удастся переманить лидера «Барселоны».

В 2000 году мадридцы за 60 миллионов евро выкупили у каталонского клуба Луиша Фигу.

Новая цель Переса – 23-летний полузащитник Педри. Он хочет осуществить сенсационный трансфер в 2027 году.

Проблемой для президента «Реала» могут стать условия контракта Педри с «Барсой»: срок – до 2030 года, отступные – 1 миллиард евро.