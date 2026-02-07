Введите ваш ник на сайте
Перес хочет забрать в «Реал» ключевого игрока «Барселоны»

7 февраля, 00:43
2

Президент «Реала» Флорентино Перес считает, что ему снова удастся переманить лидера «Барселоны».

В 2000 году мадридцы за 60 миллионов евро выкупили у каталонского клуба Луиша Фигу.

Новая цель Переса – 23-летний полузащитник Педри. Он хочет осуществить сенсационный трансфер в 2027 году.

Проблемой для президента «Реала» могут стать условия контракта Педри с «Барсой»: срок – до 2030 года, отступные – 1 миллиард евро.

  • В этом сезоне хавбек забил 2 гола и сделал 8 ассистов в 25 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 140 миллионов евро.
  • Педри был на просмотре в «Реале», когда ему было 15-16 лет. Тогда с ним не подписали контракт, посчитав не соответствующим уровню мадридского клуба.

Источник: El Desmarque
Испания. Примера Барселона Реал Педри Перес Флорентино
рылы
1770415279
год назад продлил контракт до 30го года. будет сложно.
Император Бомжей
1770437766
Проблемой для президента «Реала» могут стать условия контракта ***** с «Барсой»: срок – до 2030 года, отступные – 1 миллиард евро. Это не проблема, это фактически невозможно сделать, думаю ***** не перейдет в Реал Забавно, что фамилию П.е.д.р.и., бомбардир писать не разрешает))) При этом сам употребляет её в тексте
