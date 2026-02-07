Перес хочет забрать в «Реал» ключевого игрока «Барселоны»

Президент «Реала» Флорентино Перес считает, что ему снова удастся переманить лидера «Барселоны».
В 2000 году мадридцы за 60 миллионов евро выкупили у каталонского клуба Луиша Фигу.
Новая цель Переса – 23-летний полузащитник Педри. Он хочет осуществить сенсационный трансфер в 2027 году.
Проблемой для президента «Реала» могут стать условия контракта Педри с «Барсой»: срок – до 2030 года, отступные – 1 миллиард евро.
- В этом сезоне хавбек забил 2 гола и сделал 8 ассистов в 25 матчах.
- Его рыночная стоимость – 140 миллионов евро.
- Педри был на просмотре в «Реале», когда ему было 15-16 лет. Тогда с ним не подписали контракт, посчитав не соответствующим уровню мадридского клуба.
Источник: El Desmarque