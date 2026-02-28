Введите ваш ник на сайте
Реакция Мостового на безграмотного футболиста в «Зените»

Вчера, 22:51
5

Александр Мостовой отреагировал на информацию о безграмотности Вендела.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что бразилец не умеет писать, считать и читать.

«Вендел может два месяца гулять, не приезжать, а всe равно быть одним из лучших. Кстати, в матче с «Балтикой» он и был таким, если мы говорим о центре поля. Он сильный футболист для нашего чемпионата.

Семак сказал, что Вендел не умеет читать и считать? Не верю. Как это возможно? Может, он пошутил? Наверняка это было с иронией сказано. Зачем ему деньги платить тогда, если он считать не умеет (смеeтся)? Думаю, это было сказано не всерьeз. Человеку почти 30 лет, это невозможно», – сказал Мостовой.

  • Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года после перехода из «Спортинга».
  • За петербургский клуб бразилец провел более 160 матчей во всех турнирах.
  • В составе «Зенита» полузащитник несколько раз становился чемпионом России.
  • Контракт хавбека с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Дык это не проблема ему.За 0,0001 % от своей зарплаты наймет айболида, шобы тот считал, писал, читал для него. айболид уписается от радости.Гы гы
Ответить
FFR
1772309932
А деньги считать он умеет хорошо.
Ответить
bset
1772310457
Сам бы и ответил. Потому что он футбольный человек. А футбольному человеку ничего из этого не нужно
Ответить
