Реакция Мостового на безграмотного футболиста в «Зените»

Александр Мостовой отреагировал на информацию о безграмотности Вендела.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что бразилец не умеет писать, считать и читать.

«Вендел может два месяца гулять, не приезжать, а всe равно быть одним из лучших. Кстати, в матче с «Балтикой» он и был таким, если мы говорим о центре поля. Он сильный футболист для нашего чемпионата.

Семак сказал, что Вендел не умеет читать и считать? Не верю. Как это возможно? Может, он пошутил? Наверняка это было с иронией сказано. Зачем ему деньги платить тогда, если он считать не умеет (смеeтся)? Думаю, это было сказано не всерьeз. Человеку почти 30 лет, это невозможно», – сказал Мостовой.