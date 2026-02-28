Шнякин назвал пенальти в матче «Локо» – «Пари НН» худшим в РПЛ за последние годы

Комментатор Дмитрий Шнякин отреагировал на пенальти в матче «Локомотив» – «Пари НН».

«Локо» обыграл «Пари НН» в домашнем матче 19‑го тура РПЛ со счетом 2:1.

Команда из Нижнего Новгорода забила гол с пенальти. Главный арбитр матча Рафаэль Шафеев назначил 11-метровый за фол Сергея Пиняева на Максиме Шнапцеве.

«Вы че, рехнулись? Что это?! Да любой человек, который на мяч дышал или футбол полузакрытым глазом смотрел, понимает, что никакого пенальти здесь быть не может! Ч-Т-О Э-Т-О?! Он же сам, с трудом равновесие удерживая, на заносе бьет Пиняева по ноге! Это и ударом. да чего уж, КОНТАКТОМ толковым даже не назовешь.

Господь всемогущий, это худший пенальти в РПЛ за несколько лет», – написал Шнякин.