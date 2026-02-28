Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шнякин назвал пенальти в матче «Локо» – «Пари НН» худшим в РПЛ за последние годы

Шнякин назвал пенальти в матче «Локо» – «Пари НН» худшим в РПЛ за последние годы

Сегодня, 19:42
3

Комментатор Дмитрий Шнякин отреагировал на пенальти в матче «Локомотив» – «Пари НН».

  • «Локо» обыграл «Пари НН» в домашнем матче 19‑го тура РПЛ со счетом 2:1.
  • Команда из Нижнего Новгорода забила гол с пенальти. Главный арбитр матча Рафаэль Шафеев назначил 11-метровый за фол Сергея Пиняева на Максиме Шнапцеве.

«Вы че, рехнулись? Что это?! Да любой человек, который на мяч дышал или футбол полузакрытым глазом смотрел, понимает, что никакого пенальти здесь быть не может! Ч-Т-О Э-Т-О?! Он же сам, с трудом равновесие удерживая, на заносе бьет Пиняева по ноге! Это и ударом. да чего уж, КОНТАКТОМ толковым даже не назовешь.

Господь всемогущий, это худший пенальти в РПЛ за несколько лет», – написал Шнякин.

Еще по теме:
«Не хочется, чтобы были такие пенальти»: Алаев – о матче «Локо» с «Пари НН»
Федотов отреагировал на спорный пенальти в матче «Локомотив» – «Пари НН» 2
«Позорище, вы сдурели?!» Радимов призвал уйти из профессии судей матча «Локо» – «Пари НН» 15
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
Россия. Премьер-лига Пари НН Локомотив
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Strige
1772297841
Читаешь всяких Шнякиных и думаешь, а что с Зенитом не такие принципиальные или за бабло боитесь, канальчик перекроют? )))
Ответить
Strig
1772298136
шнякин и компани... позор российского футбола как и ЗПРФ...Срач ТВ и не более почитай сказку про курочку Рябу... мышка бежала, хвостиком задела, яичко упало и разбилось... хотя его били - били и не разбили...
Ответить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
2
ВидеоШнякин назвал пенальти в матче «Локо» – «Пари НН» худшим в РПЛ за последние годы
19:42
3
Федотов отреагировал на спорный пенальти в матче «Локомотив» – «Пари НН»
19:25
2
Видео«Позорище, вы сдурели?!» Радимов призвал уйти из профессии судей матча «Локо» – «Пари НН»
19:08
18
РПЛ. «Локомотив» в меньшинстве обыграл «Пари НН» (2:1)
18:59
18
«Мои самые большие премиальные»: стало известно, сколько получили игроки «Рубина» за победу над «Барсой»
18:34
1
Новичка «Зенита» назвали бомжом за 35 миллионов
18:17
11
Семин высказался об отмененном голе «Балтики» в ворота «Зенита»
17:57
16
Видео«Вы что творите»: Мостового шокировало решение судей в матче «Краснодара» с «Ростовом»
17:44
11
Мусаев двумя словами описал 2:1 «Краснодара» с «Ростовом»
17:27
5
Все новости
Все новости
«Не хочется, чтобы были такие пенальти»: Алаев – о матче «Локо» с «Пари НН»
19:37
1
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Пари НН»: голы и лучшие моменты (Видео)
18:59
Новичка «Зенита» назвали бомжом за 35 миллионов
18:17
11
Семин высказался об отмененном голе «Балтики» в ворота «Зенита»
17:57
16
Видео«Вы что творите»: Мостового шокировало решение судей в матче «Краснодара» с «Ростовом»
17:44
11
Мусаев двумя словами описал 2:1 «Краснодара» с «Ростовом»
17:27
5
Альба назвал виновного в поражении «Ростова» от «Краснодара»
17:22
2
Реакция Сперцяна на вырванную победу «Краснодара» над «Ростовом»
17:10
5
Лапочкин назвал «катастрофой» ситуацию с судейством в РПЛ
16:59
10
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
16:35
1
РПЛ. «Краснодар» победил «Ростов» (2:1) и вышел в лидеры, у ростовчан 2 удаления
16:35
70
Эмоциональная реакция Тедеева на отмену гола Дзюбы
16:27
Впечатления Орлова от новичка «Зенита» Дурана
16:17
1
Дзюба отреагировал на отмену гола в Оренбурге
16:04
1
Геничу предложили спор на 10 миллионов
15:56
8
«Позор и ужас»: представитель Дзюбы – об отмененном голе
15:43
2
«Зенит» выработал стратегию по Венделу и Луису Энрике
15:29
20
В «Акроне» намекнули на руку «Газпрома» в отмененном голе Дзюбы
15:00
5
«Матч ТВ» заменил Черданцева на игре РПЛ: известна причина
14:46
12
Лепсая: «Неужели в России нет айтишников, способных написать код по чертежу прямых офсайдных линий?»
14:38
3
РПЛ. «Оренбург» обыграл «Акрон», гол Дзюбы отменили из-за офсайда
14:02
18
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
14:02
Количество ВАР-вмешательств в РПЛ превышает норму в 2 раза
13:59
Орлов: «Гол Андраде вытекал из логики событий, но нарисовали линии, тут уже никуда не деться»
13:56
9
Гонду высказался об обозначении своей фамилии в РПЛ
13:41
ФотоМиллер и Зырянов подарили Семаку куртку на 50-летие
13:32
37
Тренер «Балтики» высказался об офсайдных линиях при отмене гола в ворота «Зенита»
13:23
12
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ростов»: 28 февраля 2026
13:20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 