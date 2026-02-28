Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Дивеев обратился к болельщикам «Зенита» после победы над «Балтикой»

Дивеев обратился к болельщикам «Зенита» после победы над «Балтикой»

Вчера, 23:24
1

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился эмоциями от дебюта за петербургскую команду.

  • Дивеев перешел в «Зенит» в зимнее трансферное окно из ЦСКА.
  • Он вышел в стартовом составе на матч 19-го тура РПЛ с «Балтикой».
  • Петербуржцы выиграли со счетом 1:0 благодаря голу в концовке от Луиса Энрике.

«Эмоции от первого матча на «Газпром Арене» улеглись и что хочу написать… Провели интересную игру: борьба на каждом участке, много верховых дуэлей, была интрига, но самое главное – это три очка! На другой результат мы и не рассчитывали. Спасибо каждому, кто пришел на стадион и создал сегодня такую шикарную атмосферу!

Мы все скучали по большим матчам и этим эмоциям. Думаю, что это было видно по заряженности каждого из нас. Считаю, что получился хороший дебют (победа и игра «на ноль»), но нам есть еще над чем работать. Поздравляю весь Питер с победой! Это только начало», – написал Дивеев.

Источник: телеграм-канал Игоря Дивеева
Россия. Премьер-лига Зенит Дивеев Игорь
1772311454
Позорник, где ты был,когда из твоей зоны Андраде гол забывал? Спас твой дебют Миллер, проплативший отмену гола
