Дивеев обратился к болельщикам «Зенита» после победы над «Балтикой»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился эмоциями от дебюта за петербургскую команду.

Дивеев перешел в «Зенит» в зимнее трансферное окно из ЦСКА.

Он вышел в стартовом составе на матч 19-го тура РПЛ с «Балтикой».

Петербуржцы выиграли со счетом 1:0 благодаря голу в концовке от Луиса Энрике.

«Эмоции от первого матча на «Газпром Арене» улеглись и что хочу написать… Провели интересную игру: борьба на каждом участке, много верховых дуэлей, была интрига, но самое главное – это три очка! На другой результат мы и не рассчитывали. Спасибо каждому, кто пришел на стадион и создал сегодня такую шикарную атмосферу!

Мы все скучали по большим матчам и этим эмоциям. Думаю, что это было видно по заряженности каждого из нас. Считаю, что получился хороший дебют (победа и игра «на ноль»), но нам есть еще над чем работать. Поздравляю весь Питер с победой! Это только начало», – написал Дивеев.