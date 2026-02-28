Семшов прокомментировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»

Игорь Семшов отреагировал на отмену гола «Балтики» в ворота «Зенита»
«Я думаю, что это какие-то миллиметры, и Хиль не участвовал в игровом эпизоде. Мне кажется, такой гол нужно засчитывать, а Адамов видел мяч, несмотря на то, что обзор немного перекрывался. Но Хиль не участвовал в атаке – мяч то летел в другую сторону», – сказал Семшов.
- «Зенит» обыграл «Балтику» со счетом 1:0 в матче 19-го тура РПЛ.
- На 77-й минуте защитник калининградцев Кевин Андраде забил мяч, который был отменен из-за пассивного офсайда Брайана Хиля.
- Победный гол «Зенита» в этой встрече забил Луис Энрике на 87-й минуте.
Источник: «Спорт-Экспресс»