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  • Семшов прокомментировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»

Семшов прокомментировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»

28 февраля, 23:50
9

Игорь Семшов отреагировал на отмену гола «Балтики» в ворота «Зенита»

«Я думаю, что это какие-то миллиметры, и Хиль не участвовал в игровом эпизоде. Мне кажется, такой гол нужно засчитывать, а Адамов видел мяч, несмотря на то, что обзор немного перекрывался. Но Хиль не участвовал в атаке – мяч то летел в другую сторону», – сказал Семшов.

  • «Зенит» обыграл «Балтику» со счетом 1:0 в матче 19-го тура РПЛ.
  • На 77-й минуте защитник калининградцев Кевин Андраде забил мяч, который был отменен из-за пассивного офсайда Брайана Хиля.
  • Победный гол «Зенита» в этой встрече забил Луис Энрике на 87-й минуте.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Балтика Зенит Семшов Игорь
Комментарии (9)
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Давид59
1772316401
Меня поражают люди, которые как бы разбираются в футболе. Как можно говорить, что Хиль не участвовал в эпизоде, если он находился на одной линии между бившим и вратарём? Как раз это и было причиной отмены гола. Семшов вроде сам в футбол играл, а правил так и не выучил.
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Спартaк
1772327741
позорище тянут зенит за уши судьи
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BoevStas1
1772345526
Гол был чистый!!!
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Бумбраш
1772346467
Как бы Игорьку за правду не прилетело,как показывает история Миллер Леша очень обидчивый и злопамятный
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Artemka444
1772348406
Москва вечно плачет
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anatolich72
1772352163
Зенит позор России!
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NewLife
1772353172
ЗПРФ !
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