Галактионов прокомментировал 2:1 «Локомотива» с «Пари НН»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Пари НН».

В 19‑м туре РПЛ «Локомотив» обыграл «Пари НН» со счeтом 2:1.

Московская команда играла в меньшинстве с 44-й минуты – красную карточку получил Александр Руденко.

После этой победы у «Локо» 40 очков, команда занимает третье место в РПЛ.

«Очень довольны, что ребята в непростой ситуации проявили волю и характер. Мы не отказывались от своих принципов. Порадовал отрезок до пенальти в наши ворота, удалось успокоить ребят. После пенальти порадовало, что наша функциональная готовность позволила нам хорошо двигаться», – сказал Галактионов.