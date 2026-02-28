«Матч ТВ» заменил Черданцева на игре РПЛ: известна причина

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев не сможет отработать на игре 19-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Пари НН».

Журналист заболел, его заменит Константин Генич.

«Срочная замена. К сожалению, Георгий Владимирович Черданцев приболел, ему здоровья и восстановления!

В связи с этим его матч аккуратненько было предложено отработать мне», – написал Генич.