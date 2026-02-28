Введите ваш ник на сайте
«Матч ТВ» заменил Черданцева на игре РПЛ: известна причина

Сегодня, 14:46
1

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев не сможет отработать на игре 19-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Пари НН».

Журналист заболел, его заменит Константин Генич.

«Срочная замена. К сожалению, Георгий Владимирович Черданцев приболел, ему здоровья и восстановления!

В связи с этим его матч аккуратненько было предложено отработать мне», – написал Генич.

  • Матч «Локомотив» – «Пари НН» пройдет 28 февраля в Москве.
  • После 18 туров «Локомотив» набрал 37 очков и занимал третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на три балла.
  • «Пари НН» набрал 14 очков и располагается на 14-й строчке.

Источник: телеграм-канал Константина Генича
Россия. Премьер-лига Пари НН Локомотив Черданцев Георгий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1772280356
Чердачок чипсов , видимо , опять объелся . Как бы у Генича крыша в одиночестве не съехала ... Врач дежурить в комментаторской дежурить должен , с шприцом в руке .
Ответить
