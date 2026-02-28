«Матч ТВ» заменил Черданцева на игре РПЛ: известна причина

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев не сможет отработать на игре 19-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Пари НН».
Журналист заболел, его заменит Константин Генич.
«Срочная замена. К сожалению, Георгий Владимирович Черданцев приболел, ему здоровья и восстановления!
В связи с этим его матч аккуратненько было предложено отработать мне», – написал Генич.
- Матч «Локомотив» – «Пари НН» пройдет 28 февраля в Москве.
- После 18 туров «Локомотив» набрал 37 очков и занимал третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на три балла.
- «Пари НН» набрал 14 очков и располагается на 14-й строчке.
Источник: телеграм-канал Константина Генича