«Краснодар» в домашнем матче обыграл «Ростов» в рамках 19 тура чемпионата России, итоговый счет 2:1.

На 8-й минуте Эдуард Сперцян реализовал пенальти и вывел хозяев вперед, отправив мяч в правый угол мимо вратаря.

В компенсированное время первого тайма Алексей Миронов также с 11-метровой отметки сравнял счет, поразив правую девятку ворот «Краснодара».

Решающий гол хозяева забили на 73-й минуте: Жоау Батчи выполнил тонкую передачу с правого фланга, а Никита Кривцов в подкате переправил мяч в дальний угол, принесший «Краснодару» победу.

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!