Реакция Сперцяна на вырванную победу «Краснодара» над «Ростовом»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян дал комментарий после матча с «Ростовом».
- «Краснодар» обыграл «Ростов» в 19-м туре РПЛ со счетом 2:1.
- Никита Кривцов забил победный гол на 73‑й минуте.
- Сперцян реализовал пенальти в первом тайме.
– Когда поняли, что победа не уйдет?
– Тяжелый матч, каждая минута напряженная. Очень важна была концентрация, начали хорошо, перестали подбирать мячи после того, как забили. Очень важная победа, рады вернуться домой и сыграть здесь. Самое важное – победа. По игре наберем и исправимся.
– Влияло, что вам мешали перед пенальти?
– Выбрал угол и не менял решение. Никак не влияло.
– Боселли уже вписался?
– Очень хороший игрок, всегда было трудно против него. Сразу адаптировался, провел хороший матч.
Источник: «Матч ТВ»