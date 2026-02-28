Реакция Сперцяна на вырванную победу «Краснодара» над «Ростовом»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян дал комментарий после матча с «Ростовом».

«Краснодар» обыграл «Ростов» в 19-м туре РПЛ со счетом 2:1.

Никита Кривцов забил победный гол на 73‑й минуте.

Сперцян реализовал пенальти в первом тайме.

– Когда поняли, что победа не уйдет?

– Тяжелый матч, каждая минута напряженная. Очень важна была концентрация, начали хорошо, перестали подбирать мячи после того, как забили. Очень важная победа, рады вернуться домой и сыграть здесь. Самое важное – победа. По игре наберем и исправимся.

– Влияло, что вам мешали перед пенальти?

– Выбрал угол и не менял решение. Никак не влияло.

– Боселли уже вписался?

– Очень хороший игрок, всегда было трудно против него. Сразу адаптировался, провел хороший матч.