Геничу предложили спор на 10 миллионов

Сегодня, 15:56
7

Агент главного тренера «Рубина» Франка Артиги Дмитрий Селюк предложил спор комментатору «Матч ТВ» Константину Геничу.

  • Рашид Рахимов возглавлял «Рубин» с апреля 2023 года.
  • Он вернул команду в РПЛ, после чего финишировал с казанцами на 8-м и 7-м месте в Премьер-лиге.
  • Новым тренером команды стал испанец Франк Артига.

«Я видел, что Генич считает, что назначение Артиги – это плевок в лицо российскому тренерскому цеху. Уважаемый Костя Генич, когда вы выразились не так в сторону Глебова, вы такую заднюю дали, когда ЦСКА на вас наехал... Почему-то он не критиковал назначения Ивича до этого в «Краснодар» и Челестини в ЦСКА. Это для него не является плевком в лицо российским тренерам. А до «Рубина» и Артиги решили докопаться.

Предлагаю теперь Вам спор, Константин, на 10 миллионов. Вы ходите на разные шоу, уверен, что хорошо зарабатываете. До этого с критикой выступали Корнеев, Мор, Гришин. Он может с ними скинуться. Если у Артиги будет результат хуже, чем у Рахимова, я передам им 10 миллионов рублей. Если седьмое место – расход, шестое и выше – я выиграл. Раз уж они болтают, то давайте заключать пари, пожалуйста. Я предлагал Гурцкая этот спор, он испугался», – сказал Селюк.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Рубин Артига Франк Генич Константин Селюк Дмитрий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1772285030
В этом сезоне вряд-ли выше 7
Ответить
нБратишка
1772285252
Проспорил подруге желание. Она загадала мне побрить ноги...
Ответить
СильныйМозг
1772285524
На самоубийство надо им спорить. Вся бы страна была в выйгроше.
Ответить
Пригожин Женя
1772286320
Потому что гейничу лишь бы языком молоть.. Они с бубновым в превью говорят не за что было рахимова увольнять? как не за что? рубин по осени худшая команда европы была. с 1 забитым голом, вылет от команды из первой лиги!.. Задаешь вопрос им в шоу, админы игнорируют, хотя нет оскорблений в вопросе, просто спор и суждение со своей стороны человека который почти каждый матч рубина смотрит. понятно что они только спартак и зенит смотрят!
Ответить
TOMSON
1772287842
Я бы с Селюком тоже не спорил. Мутный тип и нет гарантий, что он отдаст.
Ответить
