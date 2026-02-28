Геничу предложили спор на 10 миллионов

Агент главного тренера «Рубина» Франка Артиги Дмитрий Селюк предложил спор комментатору «Матч ТВ» Константину Геничу.

Рашид Рахимов возглавлял «Рубин» с апреля 2023 года.

Он вернул команду в РПЛ, после чего финишировал с казанцами на 8-м и 7-м месте в Премьер-лиге.

Новым тренером команды стал испанец Франк Артига.

«Я видел, что Генич считает, что назначение Артиги – это плевок в лицо российскому тренерскому цеху. Уважаемый Костя Генич, когда вы выразились не так в сторону Глебова, вы такую заднюю дали, когда ЦСКА на вас наехал... Почему-то он не критиковал назначения Ивича до этого в «Краснодар» и Челестини в ЦСКА. Это для него не является плевком в лицо российским тренерам. А до «Рубина» и Артиги решили докопаться.

Предлагаю теперь Вам спор, Константин, на 10 миллионов. Вы ходите на разные шоу, уверен, что хорошо зарабатываете. До этого с критикой выступали Корнеев, Мор, Гришин. Он может с ними скинуться. Если у Артиги будет результат хуже, чем у Рахимова, я передам им 10 миллионов рублей. Если седьмое место – расход, шестое и выше – я выиграл. Раз уж они болтают, то давайте заключать пари, пожалуйста. Я предлагал Гурцкая этот спор, он испугался», – сказал Селюк.