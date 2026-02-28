Эмоциональная реакция Тедеева на отмену гола Дзюбы

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал комментарий после матча 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

В первом тайме судьи отменили гол Артема Дзюбы из-за офсайда. Причем телезрителям на показали повтор с офсайдной камеры – только с центральной. Вероятно, с этого же ракурса судьи принимали решение.

«Оренбург» набрал 15 очков, прервал серию из четырех матчей в Мир РПЛ без побед и поднялся на 13-е место, обойдя «Пари НН» (14) и махачкалинское «Динамо» (15).

«Акрон» идет девятым с 21 очком и потерпел третье поражение подряд в чемпионате.

– Как оцените игру вашей команды?

– Безусловно, был тяжелый матч, он мало был похож на футбол, если говорить о чем‑то изящном, красивом. Трудно было сегодня играть, я понимал, что футбола будет мало, а победит тот, кто выиграет больше единоборств. Так сложилось, что в двух ключевых ситуациях выиграл «Оренбург», хотя ни одна из них не предвещала гола.

Действия обеих команд были направлены скорее на то, чтобы не проиграть, а победила та команда, которой больше помог Господь. Мы не смогли использовать моменты из первого тайма, во втором из было поменьше из‑за усталости и смены тактики, но не совсем сработало.

– Что можете сказать по отмененному из‑за офсайда голу Дзюбы?

– Мы пострадали от подобных эпизодов. Все они были признаны ошибочными, а один произошел в матче первого круга против «Оренбурга». Когда поставили пенальти в наши ворота – вроде, простая ситуация, вброс мяча из‑за боковой, и вот эти трактовки уже настолько всем надоели, что их никто не понимает.

В концовке каждое единоборство, которое могло привести к чему‑то в атаке, сразу останавливалось свистком. Это не очень хорошо, такие моменты не красят ни футбол, ни людей, которые принимают в этом участие. Никого обвинять не хочу, но нужно понимать, что такое дух футбола, а игра прежде всего для болельщиков.