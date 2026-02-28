РПЛ. «Краснодар» победил «Ростов» (2:1) и вышел в лидеры, у ростовчан 2 удаления

«Краснодар» в 19-м туре чемпионата России победил в домашнем матче «Ростов». Решающий гол на 73-й минуте забил полузащитник Никита Кривцов.
С 51-й минуте «Ростов» был в меньшинстве после удаления центрального защитника Дмитрия Чистякова за две желтые карточки. Также у желто-синих был удален Илья Вахания, который летом пополнит «Краснодар».
Два из трех голов были забиты с пенальти.
«Краснодар» вернулся на первое место, сместив «Зенит». «Ростов» остался на 11-й строчке.
«Ростов» не побеждает «Краснодар» на его поле в официальном матче с 2014 года.
Впереди у «Краснодара» кубковый матч с ЦСКА.
Россия. Премьер-лига. 19 тур
Краснодар - Ростов - 2:1 (1:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Э. Сперцян, 8 (с пенальти); 1:1 - А. Миронов, 45+3 (с пенальти); 2:1 - Н. Кривцов, 73.
Удаления: нет - Д. Чистяков, 51 (вторая ж.к); И. Вахания, 90+6.
Источник: «Бомбардир»