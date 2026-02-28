Введите ваш ник на сайте
  РПЛ. «Краснодар» победил «Ростов» (2:1) и вышел в лидеры, у ростовчан 2 удаления

РПЛ. «Краснодар» победил «Ростов» (2:1) и вышел в лидеры, у ростовчан 2 удаления

Сегодня, 16:35
53

«Краснодар» в 19-м туре чемпионата России победил в домашнем матче «Ростов». Решающий гол на 73-й минуте забил полузащитник Никита Кривцов.

С 51-й минуте «Ростов» был в меньшинстве после удаления центрального защитника Дмитрия Чистякова за две желтые карточки. Также у желто-синих был удален Илья Вахания, который летом пополнит «Краснодар».

Два из трех голов были забиты с пенальти.

«Краснодар» вернулся на первое место, сместив «Зенит». «Ростов» остался на 11-й строчке.

«Ростов» не побеждает «Краснодар» на его поле в официальном матче с 2014 года.

Впереди у «Краснодара» кубковый матч с ЦСКА.

Россия. Премьер-лига. 19 тур
Краснодар - Ростов - 2:1 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Э. Сперцян, 8 (с пенальти); 1:1 - А. Миронов, 45+3 (с пенальти); 2:1 - Н. Кривцов, 73.
Удаления: нет - Д. Чистяков, 51 (вторая ж.к); И. Вахания, 90+6.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар
FWSPM
1772286300
даже не представляю сколько зарядил позорный гаспрем ростовским что бы они так попу рвали в ничего не значащем для них матче
Ответить
Император Бомжей
1772286397
Ну посмотрел я матч, что сказать?))) Краснодар мертвый, Зенит еле ходит, мяч катает Они там че делали на сборах то?! Ну ок, Локо и ЦСКА остались, пока, просто днище Лидеры чемпионата
Ответить
Pourquoi pas
1772286773
Результат ожидался. Ростов бился, но этого не хватило... Всех с возобновлением чемпионата!
Ответить
АлексМак
1772286862
Судейство безобразное. Главный судья никакой, сам только осторожничал, а на VAR видеопросмотрах вообще конченый, углядел надуманную игру рукой у Вахании, хотя мяч просто попал в прижатые к животу руки, и на заказ определил намеренную игру рукой с красной карточкой. Полнейший беспредел,- все фолы в пользу Краснодара. А Ростовчане молодцы ,- весь второй тайм возили бычков.
Ответить
СильныйМозг
1772287128
Вчера, я думал что у Ростова будет 3 удаления. Немного не угадал.
Ответить
...уефан
1772288364
...Краснодар с победой, во имя общей, объединяющей нас всех цели! Очень нужные три очка! Ростовчане по игре просто супер-молодцы и красавцы, достойны были и ничьей и победы! Но!...
Ответить
Romeo 123
1772288575
Краснодар не смог судья помог
Ответить
Номэд
1772288980
Бом.жи в трансе, что краснодар победил. зпрф!
Ответить
Айболид
1772289273
Кабы это Зенит вот так выиграл у Ростова ( с пенальтей и 2-мя удалениями ) , у бомбы сервера бы сгорели от визгов и вони . А тут всё чинно-благородно . Лицемерие дубиновых - это их религия . Так то вот .
Ответить
Psih86
1772289951
На самом деле Ростов молодцы, понимают, что Краснодар их не может переиграть, надо удалиться, помочь соседям. Вот общими усилиями Краснодар опять на своём месте!
Ответить
