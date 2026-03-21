Агкацев заранее знал, что отобьет пенальти в матче с «Пари НН»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался об отбитом пенальти в матче 22-го тура РПЛ против «Пари НН» (5:0).

Агкацев на 84-й минуте справился с ударом Даниила Лесового с 11 метров.

«Краснодар» укрепил лидерство в РПЛ.

Впереди пауза на матчи сборных.

– Соперники боятся Агкацева при пенальти?

– Не знаю. Если это так, то хорошо (улыбается).

– Знал, куда будут бить?

– Секреты не раскрываю. Хочу, чтобы так и продолжалось, поэтому не расскажу. Перед пенальти сказал, что я отобью. Очень рад, что так и получилось.