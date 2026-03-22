Сперцян описал Кордобу двумя словами после его покера в ворота «Пари НН»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отреагировал на победу над «Пари НН» (5:0) в 22-м туре чемпионата России.

В прошедшем матче Джон Кордоба забил на 6-й, 12-й, 50-й и 85-й минутах, также у «Краснодара» отличился Никита Кривцов на 70-й.

«Краснодар» укрепил лидерство в турнирной таблице. «Зенит» отстает на четыре очка, но у петербуржцев матч в запасе.

Краснодарцы защищают чемпионский титул.

«Эмоций после победы много, все силы оставили. Джон – наша машина, очень рады за него. Думаю, на этом стадионе никто не забивал четыре гола.

Пауза на сборные как раз сейчас нужна, чуть отдохнуть и вернуться с новыми силами», – сказал Сперцян.