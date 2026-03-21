Мусаев – о покере Кордобы: «Джона очень сильно разозлили в Москве»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о четырех голах Джона Кордобы в матче 22-го тура РПЛ с «Пари НН» (5:0).
«Джона очень сильно разозлили в Москве после первого кубкового матча [c ЦСКА], мы много разговаривали с ним, и он, по-моему, правильно отреагировал, сказал: «Сейчас тренер, вы увидите нового Джона». И всю свою злость он выпускает на соперников. Хочется видеть Джона такого спокойного, мудрого и результативного каждый матч.
[О паузе на матчи сборных]. Наверное, сейчас хотелось бы продолжить. После сборов так тяжело вкатывались в сезон и как будто через игры набрали этот игровой ритм, уверенность. Конечно, не хотел бы сейчас уходить на паузу, хотел бы продолжить играть», – сказал Мусаев.
- В прошедшем матче Джон Кордоба забил на 6-й, 12-й, 50-й и 85-й минутах, также у «Краснодара» отличился Никита Кривцов на 70-й.
- В первой игре 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА – «Краснодар» (3:1) болельщики москвичей делали расистские выкрики в адрес Кордобы. Московский клуб оштрафовали на 1 миллион рублей.
Источник: «Спорт-Экспресс»