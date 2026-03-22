Мостовой сравнил 16-летнего игрока «Спартака» с Ямалем

Александр Мостовой высказался о дебюте Павла Полеха за «Спартак». 16-летний полузащитник вышел на замену в составе московской команды в игре с «Оренбургом» (2:0).

«Павел Полех вышел, молодец! Хорошо, что выпустили. За всю свою жизнь мы видели многих молодых футболистов, которые дебютируют в раннем возрасте. Здесь задача не только выйти, но и играть.

Каким стал Ямаль, когда начал играть в 16 лет? Но это же даeтся единицам.

Я в своe время тоже дебютировал за «Спартак» в юном возрасте, когда мне было 18 лет», – сказал Мостовой.