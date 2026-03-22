Аршавин оценил победу «Зенита» над «Динамо»

Андрей Аршавин подвел итоги матча «Динамо» – «Зенит».

Петербургская команда выиграла со счетом 3:1 в 22-м туре РПЛ. Голы забили Джон Джон, Александр Соболев и Максим Глушенков.

«Зенит» набрал 48 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

«Очень уверенная победа, очень спокойная. Когда нужно было забивать, «Зенит» забил. Команда разбила все атаки «Динамо».

«Зенит» был хорош. Но «Динамо» могло что‑то более агрессивное предложить. Было больше предпосылок, что москвичи сыграют лучше. «Зенит» играл в комфортным для себя темпе. Очень много пространства футболисты получали.

Если «Зенит» вот так и дальше будет играть, то шансов на самом деле мало у всех. Команде надо научиться так играть всегда: уверенно, дисциплинировано, со знанием дела», – сказал Аршавин.