Орлов восхитился голом Джона Джона в ворота «Динамо»

25 марта, 17:54
8

Комментатор Геннадий Орлов высоко оценил первый забитый мяч «Зенита» в гостевой игре 22-го тура РПЛ против «Динамо» (3:1).

Зимний новичок петербургской команды Джон Джон среагировал на отскок и головой пробил в ближнюю «девятку» ворот Курбана Расулова.

«Как Джон Джон головой забил! Это же класс. Он выпрыгнул, и он видит, куда бить. И вратарь вот этот угол [открыл]…

Как я когда-то сказал про Романа Широкова, что он щeлочку нашeл. Вот здесь тоже. И ему надо было попасть именно в этот угол. И надо было сильно ударить.

Он за счeт мышц спины прогнулся – и бабах! Забил. Красивый, умный гол. Джон Джон – мастер», – сказал Орлов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Джон Джон Орлов Геннадий
Пингвины Антарктиды/Форпо
1774450599
РФСПРФ ПИЕР РУЛИТ эта команда из джонов джонов и джон джонов представляет Газпром, а не столицу русского футбола ⚽️
нейтральныйкакникто
1774451104
Конечно ВЕЛИКИЙ МАСТЕР- в четырех матчах один мяч, хоть и головой , но мастер великий. Будь просто мастером , так был бы один мяч в десяти играх! А будет ВЕЛИЧАЙШИМ , так мяч за три игры будет забивать!
Император 1
1774452667
Гол Глушенкова мне намного больше понравился
...уефан
1774452853
...во, Орла прёт в последнее время!)...
Cleaner
1774453012
Орлову сейчас, как ребенку, пальчик покажешь, и он восхитится и заулыбается...
FWSPM
1774456340
думал там реально в девятку закрутил, а тут просто банальное добивание с пяти метров.
Бумбраш
1774464962
Значит не за горами закат этого джона.ведь это традиция,сначала Геннадий Орлов возносит игрока до небес,а потом помоит на чем свет стоит... ничего не меняется в газово-болотном королевстве
Хулиганин
1774465617
Гена тоже за счет мышц спины прогнулся. Видимо прилетело за прошлые наезды. Теперь готов даже дельфина облизывать, не то что дабл Джона.
