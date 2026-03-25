Орлов восхитился голом Джона Джона в ворота «Динамо»

Комментатор Геннадий Орлов высоко оценил первый забитый мяч «Зенита» в гостевой игре 22-го тура РПЛ против «Динамо» (3:1).

Зимний новичок петербургской команды Джон Джон среагировал на отскок и головой пробил в ближнюю «девятку» ворот Курбана Расулова.

«Как Джон Джон головой забил! Это же класс. Он выпрыгнул, и он видит, куда бить. И вратарь вот этот угол [открыл]…

Как я когда-то сказал про Романа Широкова, что он щeлочку нашeл. Вот здесь тоже. И ему надо было попасть именно в этот угол. И надо было сильно ударить.

Он за счeт мышц спины прогнулся – и бабах! Забил. Красивый, умный гол. Джон Джон – мастер», – сказал Орлов.