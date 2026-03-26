Шалимов – о футболисте «Зенита»: «Шебуршит, совершает много действий, но игра лучше не становится»

Бывший главный тренер 6 клубов РПЛ Игорь Шалимов высказался о гостевой победе «Зенита» над «Динамо» (3:1) в матче 22-го тура РПЛ.

«По составу «Зенита» все стало понятно, когда появилась новость, что Педро не сможет сыграть по травме – все разложилось, как нельзя лучше, не было конкуренции, и Семаку не пришлось ломать голову.

Педро много хвалят, но оказалось, что без него лучше. Смотришь на его нарезки – тут обыграл, тут отдал, но команда без него провела отличный матч с «Динамо», и именно по игре.

Педро, как я говорю, шебуршит, совершает много действий и касаний мяча, но игра от этого лучше не становится. Джон Джон просто отличный матч провел, от его гола я обалдел – сильный и точный удар головой. Он вколотил мяч, как молотком. Так пробить очень сложно.

Гол третий, когда все разыграли в касание и Глушенков бил в верхний угол – украшение матча. Мне понравился «Зенит», отличная игра.

Что касается «Динамо», то выбрали осторожный вариант – ждали соперника на своей половине поля, не шли в прессинг», – сказал Шалимов.