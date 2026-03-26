Орлов выделил одного легионера «Зенита» в матче с «Динамо»

Комментатор Геннадий Орлов похвалил вингера «Зенита» Луиса Энрике за гостевую игру 22-го тура РПЛ против «Динамо».
- Петербуржцы победили на «ВТБ Арене» со счетом 3:1.
- Александр Соболев и Максим Глушенков забили сами и ассистировали друг другу, также отличился Джон Джон.
- «Зенит» остался на втором месте в таблице РПЛ с 1-очковым отставанием от лидирующего «Краснодара».
«Луис Энрике был очень полезен. Обратите внимание, как он действовал в обороне, как помогал, как боролся за мяч.
Ну и в атаке он участвовал в развитии. В этом матче он был очень полезен для «Зенита», – сказал Орлов.
- В этом сезоне Энрике забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 25 матчах.
- Его купили в январе 2025 года у «Ботафого» за 33 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»