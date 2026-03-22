РПЛ. «Зенит» победил «Динамо» (3:1), у Соболева 1+1

22 марта, 17:57
78

«Зенит» обыграл «Динамо» в 22-м туре РПЛ. Встреча на «ВТБ Арене» закончилась со счетом 3:1 в пользу петербуржцев.

Голы в составе победителей забили Джон Джон, Александр Соболев и Максим Глушенков.

У «Динамо» единственный забитый мяч на счету Артура Гомеса.

«Зенит» набрал 48 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. У «Динамо» 30 очков и девятая строчка.

Россия. Премьер-лига. 22 тур
Динамо - Зенит - 1:3 (1:2) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Д. Джон, 22; 1:1 - А. Гомес, 37; 1:2 - А. Соболев, 43; 1:3 - М. Глушенков, 85.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо
Комментарии (78)
crf57
1774195005
Я, мы все и предполагали, ДИНАМО сливается! КАРПИНА слили,теперь наслаждаетесь бездарностью ГУСЕВА - подленького человечишка! Желаем всей страной,чтобы Динамо,вместе с РОСТОВОМ встретились в ФНЛ, гы-гы !
crf57
1774195097
Главные тренеры ДИНАМО не ГУСЕВ, а СТЕПАШИН с ЛЕЩЕНКО,ха-ха-ха!
ySS
1774195857
В соревновании кто кому отдаст инициативу победили юбиляры-второгодники. Интересный момент замены Гусёвым всего креатива атаки, проходившего большую часть первого тайма. Надо было сохранить силы на паузу сборных?)
ПалкоВводецъ007
1774196096
А вдруг Соболев выиграет пари у Радимова? ! Гыгыгы
ПалкоВводецъ007
1774196262
Ну вот эта игра более менее уровнем Зенита. Но надо ещё много прибавлять. С победой страна. Гыгыгы
А-мне-по х-Я-Был-Пьян
1774198151
Вот это была красивая и уверенная победа.
vvv123
1774199219
Жидковата Морква против Питера будет. Жидковата!
Дубина
1774200267
Гуся на шампур!
FROLL007
1774202216
Зенит с уверенной победой на выезде. Гыгыгы
шахта Заполярная
1774218377
Почему зинка выиграла. Да потому, что гусь заболел медвежью болезней.
