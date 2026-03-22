РПЛ. «Зенит» победил «Динамо» (3:1), у Соболева 1+1

«Зенит» обыграл «Динамо» в 22-м туре РПЛ. Встреча на «ВТБ Арене» закончилась со счетом 3:1 в пользу петербуржцев.

Голы в составе победителей забили Джон Джон, Александр Соболев и Максим Глушенков.

У «Динамо» единственный забитый мяч на счету Артура Гомеса.

«Зенит» набрал 48 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. У «Динамо» 30 очков и девятая строчка.