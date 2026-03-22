Тедеев назвал ответственного за поражение «Акрона» от «Локомотива»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал поражение от «Локомотива». Команда из Тольятти уступила в 22-м туре РПЛ со счетом 1:5, пропустив все голы в первом тайме.

«Трудно что‑то комментировать., но я обязан это сделать. Вся ответственность на мне. Я не мог никак поверить, что такое может случиться.

Мы разбирали и опасались встречных атак соперника. У нас не было должного и нужного баланса. Надо быть максимально мобилизованными. Нельзя давать прямо перед воротами разыгрывать мячи. Это даже стыдно. Но это наша проблема, а не конкретно взятого футболиста.

Это поражение очень больно ударило по мне. По честолюбию, по самолюбию футболистов. Мы должны принять это поражение и сказать, что «Локомотив» был сильнее. Неудобно перед болельщиками. Наверное, впервые с тех пор, как я работаю с командой, случилось такое», – сказал Тедеев.