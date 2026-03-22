«Локомотив» в домашнем матче разгромил «Акрон» в рамках 22 тура РПЛ, итоговый счет 5:1.

На 7-й минуте после розыгрыша углового Фассон покатил мяч под удар Монтесу, и защитник аккуратным обводящим ударом с линии штрафной отправил мяч в дальнюю «девятку».

«Акрон» быстро сравнял счет: Пестряков с фланга навесил в штрафную, Аревало выиграл верховую борьбу и мощным ударом головой под перекладину не оставил шансов вратарю «Локомотива».

Второй гол «Локомотива» пришел после быстрой атаки: Воробьев эффектной скидкой грудью сбросил мяч под удар Руденко, и нападающий в касание пробил низом в дальний угол.

Третий мяч хозяев организовал Бакаев: получив мяч на подступах к штрафной, он сместился в центр и точным обводящим ударом направил мяч в дальний нижний угол.

Вскоре Воробьев сам отличился голом, пробив с линии штрафной, мяч задел защитника «Акрона» и по сложной траектории влетел в ворота.

Пятый гол «Локомотива» записал на свой счет Батраков: после отскока на линии штрафной он первым успел к мячу и мощным ударом с 16 метров пробил в угол, окончательно сняв вопросы о победителе.

