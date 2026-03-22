Бубнов прокомментировал 2:0 «Спартака» с «Оренбургом»

Александр Бубнов оценил победу «Спартака» над «Оренбургом».

«Спартак» забил два быстрых гола и при этом сумел надeжно сыграть в обороне два тайма. Игра шла на встречных курсах. У «Оренбурга» достаточно много было подходов к воротам «Спартака», но «Спартак» не дал возможности эти подходы реализовать в голевые моменты. Сам же ещe имел моменты и во втором тайме и мог ещe забить. Преимущество в два мяча в начале игры позволило «Спартаку» играть спокойно и полностью контролировать ход поединка.

Победа заслуженная. Видно, что состав у «Спартака» более классный, чем у «Оренбурга», – сказал Бубнов в своем телеграм-канале.