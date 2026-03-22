Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бубнов прокомментировал 2:0 «Спартака» с «Оренбургом»

22 марта, 20:44
10

Александр Бубнов оценил победу «Спартака» над «Оренбургом».

«Спартак» забил два быстрых гола и при этом сумел надeжно сыграть в обороне два тайма. Игра шла на встречных курсах. У «Оренбурга» достаточно много было подходов к воротам «Спартака», но «Спартак» не дал возможности эти подходы реализовать в голевые моменты. Сам же ещe имел моменты и во втором тайме и мог ещe забить. Преимущество в два мяча в начале игры позволило «Спартаку» играть спокойно и полностью контролировать ход поединка.

Победа заслуженная. Видно, что состав у «Спартака» более классный, чем у «Оренбурга», – сказал Бубнов в своем телеграм-канале.

  • «Спартак» обыграл «Оренбург» со счетом 2:0 в матче 22-го тура РПЛ.
  • Голы забили Ливай Гарсия и Руслан Литвинов.
  • Московская команда набрала 38 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Бубнов Александр
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FROLL007
1774201908
А что Бубен про непоставленный стопроцентный пенальти в ворота хряков не говорит. Гыгыгы
Ответить
Hector вернулся
1774203215
А бубну больше нечего прокоментировать? Больше игр не было?
Ответить
raritet
1774206743
И без игры понятное дело, составы несопоставимы.
Ответить
FWSPM
1774208669
"Видно, что состав у «Спартака» более классный, чем у «Оренбурга», – сказал Бубнов в своем телеграм-канале" Вот это новость. Спасибо мэтру что просветил!
Ответить
Mirak92
1774210842
Сахар белый (с) Бубен
Ответить
алдан2014
1774227799
Удивляет,что командо после двух забитых мячей останавливается. Вон,Локо пять мячей за тайм. А наши как будто из под палки. Может им оклады снизить,а платить бонусы по результату? Почему не забивают то? Бегать не хочется?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 