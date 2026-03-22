Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Оренбургом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о победе над «Оренбургом» (2:0) в 22-м туре РПЛ.
– Мы понимали, что игра будет очень сложной. Знали, что «Спартак» давно здесь не побеждал. Серьезно отнеслись к делу и взяли три очка. Очень много положительных моментов: три очка, игра на ноль, дебют молодого футболиста.
Болельщики вносят очень большой вклад, мы чувствуем их поддержку. Во всех городах.
– Как оцените дебют Полеха в основном составе?
– Это то, что нужно. У команды есть молодые таланты. Очень важно добавлять молодых футболистов в основной состав.
– Как будете распределять подготовку во время паузы на матчи сборных?
– У нас немало футболистов уедут в сборные. Но мы будем готовиться со страстью, с желанием.
- «Спартак» забил в Оренбурге впервые с 2020 года. Именно тогда, в марте, была последняя красно-белая победа на «Газовике».
- Красно-белые заработали три очка, но остались на шестом месте турнирной таблицы. Отставание от лидирующей тройки составляет четыре очка.
- В следующем туре «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Встреча на «Лукойл Арене» состоится 5 апреля, после паузы на матчи сборных.
Источник: «Матч ТВ»