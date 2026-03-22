Овечкин попросил судей не помогать «Зениту»

Нападающий хоккейного «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин выступил с просьбой перед матчем 22-го тура РПЛ «Динамо» – «Зенит».
«Давайте только без… Чистая игра без судейской помощи. Пусть победит сильнейший», – сказал Овечкин на ютуб-канале FONBET.
- 40-летний Овечкин – капитан «Вашингтон Кэпиталз», он выступает за клуб НХЛ с 2005 года.
- В НХЛ провeл более 1400 матчей регулярного чемпионата, забил свыше 850 голов. Обладатель Кубка Стэнли-2018 в составе «Вашингтона».
- Девятикратный обладатель приза «Морис Ришар Трофи» лучшему снайперу сезона НХЛ.
- Трeхкратный обладатель «Харт Трофи» (MVP регулярного чемпионата НХЛ).
- Чемпион мира со сборной России (2008, 2012, 2014).
Источник: «Бомбардир»