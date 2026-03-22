Овечкин попросил судей не помогать «Зениту»

22 марта, 14:07
24

Нападающий хоккейного «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин выступил с просьбой перед матчем 22-го тура РПЛ «Динамо»«Зенит».

Овечкин попросил «Зенит» обойтись без судейской помощи.

«Давайте только без… Чистая игра без судейской помощи. Пусть победит сильнейший», – сказал Овечкин на ютуб-канале FONBET.

  • 40-летний Овечкин – капитан «Вашингтон Кэпиталз», он выступает за клуб НХЛ с 2005 года.
  • В НХЛ провeл более 1400 матчей регулярного чемпионата, забил свыше 850 голов. Обладатель Кубка Стэнли-2018 в составе «Вашингтона».
  • Девятикратный обладатель приза «Морис Ришар Трофи» лучшему снайперу сезона НХЛ.
  • Трeхкратный обладатель «Харт Трофи» (MVP регулярного чемпионата НХЛ).
  • Чемпион мира со сборной России (2008, 2012, 2014).

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо
Комментарии (24)
andrei-sarap-yandex
1774178544
а может СРАЗУ ПРИСУДИТЬ выигрыш ДИНАМО ?????
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1774179356
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА с джонами джонами и джон джонами в старте и Дельфином без капитанской повязки гарантирован третий юбилейный ❝ Что можно сказать о жизни, когда люди собираются выслушивать небылицы, идущие вразрез со всеми законами Вселенной, чтобы просто спокойно прожить день? ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective)
Ответить
VVM1964
1774179408
Наивная конечно просьба, но отражает реалии - все всё видят !...
Ответить
Император 1
1774179572
КПРФ тебя не смущает. Каждый матч должен быть честным, у всех!
Ответить
cska1948
1774179715
Овечкин обратился не по адресу. К Миллеру надо было обращаться.
Ответить
andr45
1774179843
Эдак и другие начнут обращаться( И как жить тогда «Zenitе»?(
Ответить
Цугундeр
1774180087
Пиндос какой-то гавкает..))
Ответить
evgevg13
1774180526
наивный. это тебе не НХЛ.
Ответить
ySS
1774182089
Обращаться надо было к динамовцам, чтобы заставили судью помогать. Выиграть им не дадут, иначе, перенос юбилея...
Ответить
Бумбраш
1774189104
Да при любом раскладе зинка срам российского футбола
Ответить
