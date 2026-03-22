Геничу не понравился старт Карседо в «Спартаке»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил стартовый период главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.

«Скажу честно – ни-че-го. Я тебе скажу честно: какие бы у меня ни были отношения с Вадимом Юрьевичем Романовым, оставь Романова – точно было бы не хуже.

Не знаю, надо ли платить 2,5 миллиона евро тренеру, чтобы увидеть Жедсона на позиции правого защитника и увидеть Литвинова на позиции крайнего защитника… Надо это? Или чтобы в Петербурге выйти, идя на 6-м месте, без нападающих? Тебе какая разница, шестым ты или пятым станешь – выйди и атакой задави. А ты придумал что-то, и ноль ударов в створ.

Мне кажется, что Романов бы точно не хуже подготовил команду к этой части. Вообще не вижу у «Спартака» кардинальных изменений, которые бы сделали команду лучше», – сказал Генич.