Геничу не понравился старт Карседо в «Спартаке»

22 марта, 13:17
3

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил стартовый период главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.

«Скажу честно – ни-че-го. Я тебе скажу честно: какие бы у меня ни были отношения с Вадимом Юрьевичем Романовым, оставь Романова – точно было бы не хуже.

Не знаю, надо ли платить 2,5 миллиона евро тренеру, чтобы увидеть Жедсона на позиции правого защитника и увидеть Литвинова на позиции крайнего защитника… Надо это? Или чтобы в Петербурге выйти, идя на 6-м месте, без нападающих? Тебе какая разница, шестым ты или пятым станешь – выйди и атакой задави. А ты придумал что-то, и ноль ударов в створ.

Мне кажется, что Романов бы точно не хуже подготовил команду к этой части. Вообще не вижу у «Спартака» кардинальных изменений, которые бы сделали команду лучше», – сказал Генич.

  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
  • В 13:45 мск москвичи начнут матч 22-го тура РПЛ против «Оренбурга».
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Комментарии (3)
FROLL007
FROLL007
Нормально для середняка. 10 банок заглотили за 3 матча. Гыгыгы
Ответить
Hector вернулся
Hector вернулся
Гнилыч почему бы тебе твои хотелки засунуть куда по дальше. Какое твоё дело? Лезет со своими высерами.
Ответить
NewLife
NewLife
"Вообще не вижу у «Спартака» кардинальных изменений, которые бы сделали команду лучше" Это потому что как эксперт ты ноль, поэтому и проигрываешь все пари.
Ответить
