  • Экс-арбитр ФИФА заявил, что в ворота «Спартака» не поставили чистый пенальти

Экс-арбитр ФИФА заявил, что в ворота «Спартака» не поставили чистый пенальти

22 марта, 18:14
25

Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров проанализировал эпизод с рукой Маркиньоса в матче «Спартака» с «Оренбургом» (2:0).

  • Эпизод произошел на 67-й минуте матча 22-го тура РПЛ.
  • После углового мяч попал в руку Маркиньосу рикошетом от Романа Зобнина.
  • Игроки «Оренбурга» требовали назначить пенальти за игру рукой.
  • Главный арбитр Рафаэль Шафеев не зафиксировал нарушение.

«Не поставили чистый пенальти. Движение руки футболиста «Спартака» идет к мячу, она не в естественном положении, увеличивает площадь тела.

Я не знаю, почему не поставили пенальти. Даже не знаю, кто может ответить на этот вопрос. На ВАР сидят по три человека», – сказал Захаров.

Источник: «Советский спорт»
qawzsexdr
1774197317
Всё, экс арбитру теперь заблокируют доступ к медиа.
Ответить
FCSpartakM
1774197923
а в каком она должна быть положении, если игрок стартует в движение? Мяч идет от груди, скорее всего пытался обработать- зачтут как технический брак, а за это не ставят. Рука Эраковича привет.
Ответить
А-мне-по х-Я-Был-Пьян
1774198112
Судьи возвращаются к своим многолетним обязанностям подсуживать хрюнделям.
Ответить
ySS
1774198771
Что тут делают пропановые, Страхиню забыли?)
Ответить
vvv123
1774199854
Свистунишки за старое взялись: свиней тянуть!
Ответить
Дубина
1774200115
От только не блохам газовым мычать тут)) Чи зыбыли усе недавние матчи? Ах да они же играют по сваим правилам и у них ОДНИХ в чемпионате всегда все правильно((( ЗПРФ
Ответить
Rad Meat
1774201505
Если бы по газону игрок ударил,тогда поставили бы....
Ответить
FROLL007
1774202110
Стыдно за антинародный судейский позор России. Гыгыгы
Ответить
timon2401
1774207868
Чуть выше Федотов ответил))) Вот вам и правила… Два экс-судьи, один и тот же эпизод, а трактуют совершенно по-разному)) Действительно, закон как дышло, как повернул, так и вышло.
Ответить
FWSPM
1774208475
Просто мяч не успевал за игроками Спартака поэтому не было никаких пенальти. А вы там в своих бачках хоть обхрюкайтесь!
Ответить
