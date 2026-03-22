Экс-арбитр ФИФА заявил, что в ворота «Спартака» не поставили чистый пенальти

Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров проанализировал эпизод с рукой Маркиньоса в матче «Спартака» с «Оренбургом» (2:0).

Эпизод произошел на 67-й минуте матча 22-го тура РПЛ.

После углового мяч попал в руку Маркиньосу рикошетом от Романа Зобнина.

Игроки «Оренбурга» требовали назначить пенальти за игру рукой.

Главный арбитр Рафаэль Шафеев не зафиксировал нарушение.

«Не поставили чистый пенальти. Движение руки футболиста «Спартака» идет к мячу, она не в естественном положении, увеличивает площадь тела.

Я не знаю, почему не поставили пенальти. Даже не знаю, кто может ответить на этот вопрос. На ВАР сидят по три человека», – сказал Захаров.