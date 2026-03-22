Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Оренбургом»

Крупнейшее объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовало реакцию на победу над «Оренбургом» (2:0) в 22-м туре чемпионата России.
«Победа «Спартака»!
В Оренбурге выиграли 2:0, увидели плюху от Литвинова и дебют 16-летнего Палеха», – написали болельщики.
- «Спартак» забил в Оренбурге впервые с 2020 года. Именно тогда, в марте, была последняя красно-белая победа на «Газовике».
- Красно-белые заработали три очка, но остались на шестом месте турнирной таблицы. Отставание от лидирующей тройки составляет четыре очка.
- В следующем туре «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Встреча на «Лукойл Арене» состоится 5 апреля, после паузы на матчи сборных.
Источник: телеграм-канал «Фратрии»