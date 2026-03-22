Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Оренбургом»

Крупнейшее объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовало реакцию на победу над «Оренбургом» (2:0) в 22-м туре чемпионата России.

«Победа «Спартака»!

В Оренбурге выиграли 2:0, увидели плюху от Литвинова и дебют 16-летнего Палеха», – написали болельщики.