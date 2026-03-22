Спартаковец Литвинов забил «Оренбургу» красивый гол в «девятку»

В эти минуты проходит матч 22-го тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и «Спартаком».

На 18-й минуте счет открыли гости. Отличился форвард сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия. Это первый гол «Спартака» в Оренбурге за последние шесть лет.

На 25-й минуте в «девятку» забил воспитанник «Спартака» Руслан Литвинов.